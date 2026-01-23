Netflix desvela su ranking de series españolas más vistas en en 2025: de los 37 millones de este thriller al medio millón para una producción de los Javis

Netflix ha hecho públicos los datos completos de visualización de las series españolas estrenadas en la plataforma durante 2025, y el balance deja claras diferencias entre los títulos que han conectado con el público y aquellos que no han logrado despegar. Según el ranking oficial, la ficción nacional más vista del año ha sido 'El jardinero', que lidera la lista con 37,1 millones de visualizaciones y más de 173 millones de horas reproducidas desde su estreno el pasado 11 de abril.

Muy cerca aparece 'El refugio atómico', lanzada en septiembre, que alcanzó 28,2 millones de visualizaciones. Eso sí, el nivel de presupuesto de la serie ha hecho que no consiga una renovación, al no parecerle rentable a la plataforma. Esta ficción ha estado seguida de 'Dos tumbas' (25,8 millones) y 'Olympo' (23 millones), que tampoco renueva por una nueva temporada.

En un segundo escalón se sitúan producciones como 'Manual para señoritas' (18,2 millones), 'El cuco de cristal' (15,3 millones) o 'Animal' (14,8 millones), que han mantenido un rendimiento sólido, consiguiendo esta última una renovación por una nueva temporada. También destacan las nuevas temporadas de títulos consolidados como 'Machos Alfa' (10,7 millones) o 'La chica de nieve' (10 millones), que confirman el desgaste progresivo de algunas marcas.

Noticias relacionadas

El contraste llega en la parte baja del ranking. 'Respira' cerró el año con 8,1 millones en su segunda temporada, mientras que 'Innato' apenas superó el millón de visualizaciones, aunque teniendo en cuenta que se estrenó el 23 de diciembre, a pocos días de cerrar el año. El dato más llamativo es el de 'Superestar', la producción firmada por Los Javis, que se queda en 500.000 visualizaciones, convirtiéndose en la serie española menos vista de Netflix en 2025.