El último capítulo de ‘La encrucijada’ resolvió el secuestro de Amanda y dejó en el aire el destino de uno de sus protagonistas

'La encrucijada' llegó a su final en Antena 3 después de 60 episodios y más de 6 meses en emisión. La serie llegó a su desenlace cerrando las principales tramas que aún estaban abiertas con un final explosivo lleno de giros y emoción.

Así fue el capítulo 59

Saúl llega con Amanda al lugar donde la mantendrá secuestrada. Allí la ata en una cama para que no escape y le enseña las compras que ha hecho para el hijo que espera. Mientras, César se desespera por la desaparición de su novia al tiempo que la Guardia Civil moviliza todos sus recursos para dar con el paradero de la secuestrada.

Octavio regresa y se entera del secuestro de Amanda, lo que provoca su enorme enfado, al no creer cómo su hija fue secuestrada delante de los ojos de César. Cuando consigue vencer a su ira, el marido de Amanda aprovecha la presencia de periodistas fuera de su casa para mandar un mensaje en televisión y pedir la colaboración ciudadana.

Amanda convence a Saúl para obligarlo a salir de la casa donde está secuestrada y así hacer tambalear su plan. Cuando Saúl se marcha, la embarazada ve por la ventana a un corredor pasar y le grita para que la ayude, pero el deportista es asesinado por Saúl. César recibe la llamada del herrero al que el secuestrador le pidió que fabricase las cadenas y le da la dirección de la casa donde se esconde. César y Octavio llegan a la casa justo cuando Saúl intenta huir.

Cuando Octavio trata de rescatar a su hija, cae en la trampa de Saúl y al abrir la puerta de la habitación donde está encerrada Amanda, el arma se dispara.

Así fue el capítulo 60

Dos meses después, Amanda se encuentra en coma después del disparo recibido por culpa de la trampa de Saúl. David, por su parte, ya se encuentra totalmente fuera de peligro y recuperado. Octavio acude al juicio de Saúl y acaba enfadado con la sentencia del juez, que lo manda a un psiquiátrico penitenciario.

Los médicos creen conveniente hacer una sesaria a Amanda, aunque en su estado puede tener graves consecuencias. Por otro lado, Octavio se cuela en el psiquiátrico para tratar de matar a Saúl, pero al verlo en un estado preocupante de salud, decide marcharse. A la mañana siguiente, Saúl aparece inconsciente y lleno de sangre. Las autoridades lo trasladan hasta el mismo hospital en el que está ingresada Amanda.

Octavio se disfraza de enfermero para colarse en la habitación de Saúl y llevárselo del hospital. En el acantilado, el padre de Amanda pisa el acelerador para desprenderse junto a Saúl y acabar en el fondo del mar.

Amanda despierta del coma justo antes de entrar a quirófano, mientras la Guardia Civil encuentra el cadáver de Saúl, pero no el de Octavio. En el hospital, nace el hijo de Amanda y César.

Un año después, la familia celebra el primer cumpleaños del hijo de Amanda cuando reciben un regalo sin remitente con la letra de Octavio y un peluche en una caja, dejando en el aire si el abuelo de familia continúa con vida o no.