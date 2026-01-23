‘GH Dúo’ vive una expulsión de infarto y renueva la lista de nominados, con grandes nombres en la cuerda floja

La primera decisión del público en ‘GH Dúo’ ya tiene nombre propio. John Guts fue el elegido para abandonar la casa en una gala marcada por la igualdad extrema en las votaciones y por un ambiente cada vez más tenso entre los concursantes. El duelo final lo enfrentó a Belén Rodríguez, con un desenlace que se decidió por décimas.

En la sala de expulsiones, los porcentajes ciegos anticiparon una noche complicada: 36,9%, 36,7% y 27%. El primer nombre en salvarse fue el de Cristina Piaget, que regresó a la casa celebrándolo, mientras Belén y John quedaban como últimos aspirantes a abandonar el concurso. Finalmente, Jorge Javier Vázquez anunció la decisión definitiva: John Guts debía poner fin a su aventura.

Ya en plató, el presentador quiso reconocer la valentía del expulsado por participar en un reality de famosos siendo prácticamente un desconocido, aunque no evitó preguntarle por sus comentarios machistas durante el concurso. John trató de justificarlos apelando a la “realidad” de su país, una explicación que Jorge Javier cortó de raíz con un seco: “El primer confundido eres tú”.

La gala se cerró con nuevas nominaciones que dejaron claro que la casa no ha cambiado de objetivos. Cristina Piaget, Carlos Lozano, Belén Rodríguez y Carmen Borrego vuelven a quedar en manos del público, confirmando que la primera expulsión no ha servido para rebajar la tensión en ‘GH Dúo 4’.