Uno menos
‘GH Dúo’ vive una expulsión de infarto y renueva la lista de nominados, con grandes nombres en la cuerda floja
El reality de Telecinco resuelve su primera salida con porcentajes mínimos y deja abiertas varias fracturas en la convivencia.
La primera decisión del público en ‘GH Dúo’ ya tiene nombre propio. John Guts fue el elegido para abandonar la casa en una gala marcada por la igualdad extrema en las votaciones y por un ambiente cada vez más tenso entre los concursantes. El duelo final lo enfrentó a Belén Rodríguez, con un desenlace que se decidió por décimas.
En la sala de expulsiones, los porcentajes ciegos anticiparon una noche complicada: 36,9%, 36,7% y 27%. El primer nombre en salvarse fue el de Cristina Piaget, que regresó a la casa celebrándolo, mientras Belén y John quedaban como últimos aspirantes a abandonar el concurso. Finalmente, Jorge Javier Vázquez anunció la decisión definitiva: John Guts debía poner fin a su aventura.
Ya en plató, el presentador quiso reconocer la valentía del expulsado por participar en un reality de famosos siendo prácticamente un desconocido, aunque no evitó preguntarle por sus comentarios machistas durante el concurso. John trató de justificarlos apelando a la “realidad” de su país, una explicación que Jorge Javier cortó de raíz con un seco: “El primer confundido eres tú”.
La gala se cerró con nuevas nominaciones que dejaron claro que la casa no ha cambiado de objetivos. Cristina Piaget, Carlos Lozano, Belén Rodríguez y Carmen Borrego vuelven a quedar en manos del público, confirmando que la primera expulsión no ha servido para rebajar la tensión en ‘GH Dúo 4’.
- El fabricante de Cuétara, Artiach y Birba compra la fábrica de galletas Biscoland en Marruecos
- China suspendió proyectos, anunció inspecciones y rebajó la velocidad de los trenes en 50 km/h tras el grave accidente de Wenzhou
- Los jubilados nacidos entre 1960 y 1970 podrán solicitar hasta el 100% de su pensión
- La dueña de los arroces SOS compra el 100% de la fábrica italiana que produce la pasta fresca de Mercadona
- Última hora del accidente de tren en Gelida, en directo | Los maquinistas reclaman un documento por escrito de Adif que garantice la seguridad para reanudar el servicio
- Dos pasajeros del Iryo avalan la versión del maquinista: no hubo choque de trenes en Adamuz (Córdoba), sino 'enganchón
- La cronología completa del accidente de Adamuz: 9 segundos trágicos y 30 minutos de llamadas desesperadas
- La respuesta del Gobierno a Antonio Banderas tras sus palabras sobre Pedro Sánchez en televisión: 'Lo respeto y admiro, pero...