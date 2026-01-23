¿Quién puede ganar el bote de ‘Pasapalabra’?: Así son Manu y Rosa, los concursantes actuales

‘Pasapalabra’ está viviendo una de sus etapas más intensas. Según ha adelantado Antena 3, el mayor bote de la historia del programa ya tiene dueño: uno de sus dos protagonistas actuales, Manu Pascual o Rosa Rodríguez, se lo llevará en una emisión próxima que aún no tiene fecha confirmada.

Manu Pascual se ha convertido en una figura destacada del concurso desde que debutó el 16 de mayo de 2024. El concursante madrileño ha batido varios hitos de longevidad y estrategia en el rosco, superando registros históricos y acumulando más de 400 programas en el formato. Es reconocido por su constancia y disciplina a la hora de tratar de completar el rosco definitivo, un objetivo que él mismo ha definido como “evidente” para este año.

Por su parte, Rosa Rodríguez representa otro perfil que también ha marcado la historia reciente de ‘Pasapalabra’. Nacida en Quilmes (Argentina) y residente en La Coruña desde niña, esta profesora de Inglés y Lengua ha conseguido destacarse día tras día, hasta convertirse en la primera mujer que supera los 200 programas consecutivos en el concurso. Su estrategia en el rosco, combinada con calma y precisión, ha hecho que supere en varias ocasiones a Manu y se convierta en una rival muy sólida.

La rivalidad entre Manu y Rosa ha sido uno de los grandes alicientes de la etapa más reciente del espacio. Ambos llevan meses enfrentándose de forma diaria, encadenando números récord y manteniendo un duelo muy igualado que ha elevado la tensión del rosco a niveles inéditos. Con el bote superando los dos millones y medio de euros, la expectación en torno al programa es máxima por ver quién logrará completar las 25 definiciones para llevarse el premio más alto en la historia del concurso.