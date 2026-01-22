Wyoming, en serios problemas en 'El Intermedio' por un ataque de tos: "Si me muero en directo epero que hagamos un pico de audiencia"

Wyoming acusó anoche una de esas cosas que pueden pasar cuando haces un programa en directo. El presentador daba la bienvenida a los espectadores a una nueva entrega de 'El Intemedio' y comenzaba con su habitual monólogo.

"¿Tenéis algo de dinero ahorrado? Me da la tos", decía el showman, pero no se trataba de una tos impostada, como se comprobaría más adelante. "Os recomendaría compraros la Tierra", añadía mientras contaba que hace años se había tasado el planeta.

Cuando intentó decir la cifra del coste, Wyoming advirtió a los espectadores: "Vamos a decirlo otra vez con tos", desatando la risa del público. Después, fue interrumpido durante el monólogo para ofrecerle agua.

"Aquí un espectador muy amable me trae un poquito de agua. Aprovechen para darle la vuelta al pollo", dijo el presentador tomándose con humor la situación. Sin embargo, al intentar seguir con el guión, no pudo evitar toser de nuevo.

"Bueno, si me muero en directo espero que hagamos un pico de audiencia", decía bromista. Tras unos segundos tratando de continuar con el programa, otra vez volvía a toser: "Que al final me muero", se quejaba.

"Más agua", pedía Wyoming para calmar su tos, mientras bromeaba con el tiempo que había perdido: "A este paso terminamos el programa aquí", remató ante las carcajadas del público.