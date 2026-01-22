TVE lanza ya 'The Floor' con Chenoa al frente: día de estreno y novedades de la nueva temporada

La 1 de RTVE ha puesto toda la carne en el asador para el estreno de la segunda temporada de 'The Floor', el concurso que se ha consolidado como una de las apuestas más potentes del canal público en los últimos años. El formato vuelve este miércoles, 28 de enero, con importantes novedades en su mecánica, una escenografía más llamativa y público en el plató dispuesto a seguir cada duelo al máximo.

En esta nueva etapa, los participantes —hasta 100 concursantes, cada uno con su propia categoría de conocimiento— tendrán que combatir por dominar el gigantesco tablero y avanzar hasta el gran premio. Además de las pruebas habituales, la temporada incorpora un Duelo Final en cada programa y un enfrentamiento extra al mejor de tres para decidir al ganador absoluto de la noche, con 100.000 euros en juego.

Chenoa vuelve a ponerse al frente del concurso tras la buena acogida de la primera edición, demostrando nuevamente su carisma y cercanía con el público y los concursantes. La artista y comunicadora ha sido una de las figuras más destacadas de RTVE recientemente, incluso presentando las Campanadas junto a Estopa con excelentes datos de audiencia.

La nueva temporada de 'The Floor', además de estrenar mejoras en el formato, llega en un momento de fuerte competencia televisiva, con rivales importantes en otras cadenas en la misma franja. La apuesta de La 1 por reforzar su prime time con este concurso es clara: mantener y crecer tras el impacto de su primera temporada, que ya consiguió cerca de tres millones de espectadores.