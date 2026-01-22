Susto tremendo de Suso Álvarez al sufrir un accidente en plena carretera nevada: “Se me fue el coche”

El colaborador Suso Álvarez ha puesto en vilo a sus seguidores este jueves tras sufrir un accidente de tráfico en una carretera cubierta de nieve mientras circulaba por Navacerrada, una zona en alerta por heladas y nevadas intensas según alerta la AEMET. El televisivo, conocido por su paso por 'Gran Hermano', ha acudido a sus redes para contar lo vivido y calmar a quienes estaban preocupados por su estado.

En sus stories de Instagram, Suso relató cómo fue el momento del accidente y no se contuvo: “Nos la prometíamos muy felices hasta que pasó lo inevitable…”, escribió mientras mostraba las imágenes de la carretera cubierta de nieve y hielo. El conductor perdió el control del vehículo y estuvo resbalando varios metros sin poder maniobrar antes de colisionar levemente contra el quitamiedos.

Afortunadamente, y pese al tremendo susto, el exconcursante explicó que no hubo heridos graves y que él y su acompañante están bien. Incluso compartió un selfie tras el accidente y bromeó con que la comida le sabía “mejor que nunca” después de vivir ese momento de tensión, un alivio para sus fans que respiraron tras saber que todo quedó en un sobresalto.

Noticias relacionadas

Este incidente llega en un momento dulce para Suso, que está en plena cuenta atrás hacia su boda con Marieta, tal y como ha adelantado en sus redes y entrevistas recientes, y sigue siendo uno de los rostros más comentados de la tele. Pero esta vez, el foco ha estado fuera de los platós y realities, recordándonos que incluso las figuras televisivas pueden vivir momentos de verdadero nervio en su día a día.