Debate final
Sandra Barneda despidió 'La isla de las tentaciones' con un emotivo discurso y lágrimas en plató: "La tentación y el amor van a seguir"
La presentadora puso punto y final a la novena temporada del reality
El tercer debate final de 'La isla de las tentaciones 9' cerró este miércoles una edición que la propia presentadora, Sandra Barneda, calificó de “histórica” durante su emotivo discurso de despedida ante los protagonistas que pasaron por plató.
Barneda reunió a los participantes —entre ellos Nieves Tristán, Helena Arauz, Andrea Canel, Claudia Chacón, Almudena Porras, Darío Linero, Gilbert, Rodri López, Enrique Cofino y Lorenzo Ayala— para poner broche a una experiencia que “ha cambiado la vida” de muchos de ellos, abrazos incluidos y lágrimas contenidas por parte de figuras como Helena y Rodri.
Durante su intervención, la presentadora reflexionó sobre la intensidad de esta temporada: “Es la temporada de las noches infinitas de amor y lágrimas, las carreras imparables, los besos apasionados, los giros inesperados y los gritos más desgarradores que nunca”, subrayando el carácter emocional que ha marcado esta entrega.
También tuvo palabras de agradecimiento para el equipo tras las cámaras, el público y las parejas ausentes como Mayeli Díaz y Álvaro Rubio, que no pudieron acudir porque “se ha complicado” su asistencia al debate final y que próximamente serán padres. Barneda terminó confirmando que “La tentación y el amor van a seguir luchando”, recordando que habrá una décima edición del reality.
