Los Premios Dial 2026 vuelven a Tenerife para celebrar su 30° edición con la orquesta viral del momento: fecha, hora y todos los ganadores

La 30ª edición de los Premios Dial ya tiene a sus protagonistas, y lo que se ha desvelado ha dejado a la industria de la música en español con más de una mandíbula por el suelo. La gala, que se celebrará el 12 de marzo a las 21:30 horas en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife, promete ser una de las más intensas de los últimos años gracias a un cartel de ganadores absolutamente de infarto.

Entre los nombres que han salido victoriosos están algunos de los más grandes del pop y el pop-latino que puedes imaginar: Sergio Dalma, Pablo Alborán, Nil Moliner, Marta Sánchez o el dúo mítico Café Quijano, todos ellos reconocidos por su impacto en nuestra escena musical.

También figuran artistas que arrasan en las listas de éxitos como Antonio José, Pablo López o Funambulista, además de voces internacionales queridas por el público, como Laura Pausini o Kany García. Y por si fuera poco, figuras legendarias como Ana Torroja, Luz Casal, Antonio Carmona o Mónica Naranjo recibirán premios especiales a la trayectoria, un guiño directo a su legado innegable.

La gala volverá a estar capitaneada por Leire Martínez, que no solo repite como presentadora tras su éxito en ediciones anteriores, sino que también figura entre los galardonados de este año, un doble motivo para brillar sobre el escenario.

Además, el evento contará con la presencia del artista invitado Nueva Línea, que traerá energía extra después de haberse convertido en fenómeno en redes sociales y plataformas digitales, acumulando millones de reproducciones y protagonizando algunos de los trends más replicados de los últimos meses.