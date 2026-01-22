Nueva imagen
Gabriella Hahlingag, de 'La isla de las tentaciones', sorprende a sus seguidores tras mostrar su último tratamiento facial: inyectarse esperma de salmón
La expretendienta de ‘La isla de las tentaciones’ responde a las críticas después de compartir en redes su nuevo retoque estético.
El nuevo paso estético de Gabriella Hahlingag ha desatado una oleada de reacciones encontradas en redes sociales. La influencer ha compartido en TikTok el tratamiento facial al que se ha sometido recientemente, un gesto habitual en ella, pero que en esta ocasión ha provocado que muchos seguidores cuestionen su imagen actual y comparen su aspecto con el de sus inicios televisivos en ‘La isla de las tentaciones’.
El vídeo forma parte del proceso de cambio personal que Gabriella ha iniciado tras su ruptura con Manuel González. Nuevo color de pelo, visita a su clínica de confianza y un mensaje claro de renovación marcaron este arranque de año. Sin embargo, lejos de recibir solo apoyo, la publicación se llenó de comentarios advirtiéndole de que “se está pasando” o reconociendo que “cuesta reconocerla” respecto a su imagen de hace unos años.
Ante el aluvión de críticas, Gabriella no optó por el silencio. La creadora de contenido respondió directamente en los comentarios, dejando claro que no piensa frenar ni justificarse: “Es para darle brillo a la piel, así que dejar el drama. Seguiré haciendo lo que me dé la gana”, escribió, zanjando cualquier debate sobre su derecho a decidir sobre su cuerpo.
La influencer explicó además que el tratamiento consiste en la aplicación de neuromoduladores y esperma de salmón, una técnica estética orientada a mejorar la hidratación, la firmeza y la producción de colágeno en la piel. Mientras una parte de sus seguidores critica el resultado, otros se muestran interesados por el procedimiento y defienden su libertad para seguir transformando su imagen, confirmando que cada cambio de Gabriella vuelve a colocarla en el centro de la conversación digital.
- El fabricante de Cuétara, Artiach y Birba compra la fábrica de galletas Biscoland en Marruecos
- China suspendió proyectos, anunció inspecciones y rebajó la velocidad de los trenes en 50 km/h tras el grave accidente de Wenzhou
- Los oftalmólogos critican que los ópticos prescriban las ayudas para gafas y lentillas: 'Pueden graduar la vista, pero no hacer diagnósticos
- Uno de cada cuatro vecinos de la Barcelona metropolitana declara haber sufrido algún delito en 2024
- La defensa de la asistente de Begoña Gómez pide que se aplique al juez Peinado el método del Supremo que condenó al fiscal general del Estado
- Dos pasajeros del Iryo avalan la versión del maquinista: no hubo choque de trenes en Adamuz (Córdoba), sino 'enganchón
- Un muerto y cinco heridos graves en el descarrilamiento de un tren en Gelida por la caída de un muro de contención
- Última hora del accidente de tren en Gelida, en directo | Los maquinistas reclaman un documento por escrito de Adif que garantice la seguridad para reanudar el servicio