Últimos capítulos
Final de ‘La encrucijada’ en Antena 3: a qué hora empieza y qué pasa en los últimos capítulos
La serie llega a su final esta noche tras 60 episiodios y más de 6 meses.
Antena 3 anuncia el final de su serie más longeva en 10 años con fecha, horario y un personaje en peligro de muerte en sus últimos capítulos
Antena 3 emite esta noche a las 23:00 horas los últimos capítulos de 'La encrucijada', su serie más longeva desde 'Allí Abajo'. La cadena ofrecerá los dos últimos episodios después de que Saúl consiguiera burlar a la policía y secuestrar a Amanda delante de César.
En los capítulos de esta noche, Saúl mantiene a Amanda secuestrada en una casa que ha preparado, en pleno delirio romántico, para ella y el bebé. César colapsa por la culpa, pero con ayuda de su fiel aliado Humberto peina el pueblo en busca de su esposa y ofrece una recompensa por cualquier información útil.
En el hospital David progresa favorablemente gracias al apoyo incondicional de Julia. Patricia y Álvaro, por su parte, deben asumir las consecuencias de sus actos frente a la justicia.
Amanda intenta sobrevivir usando su ingenio: consciente de que Saúl está obsesionado con ella, opta por simular que son una familia feliz. ¿Hasta cuándo podrá Amanda contener a la bestia?
Tras el secuestro, César no se despega del lado de Amanda durante su recuperación, aunque hay momentos en que es único que no pierde la fe. Concluye el juicio a Saúl con un veredicto inesperado, que despierta en Octavio la sed de venganza.
Álvaro y Patricia, ambos en prisión, se despiden de sus seres queridos para afrontar sus condenas y asumir sus errores.
Aunque Saúl parece fuera de combate, un último movimiento hará saltar todo por los aires.
- El fabricante de Cuétara, Artiach y Birba compra la fábrica de galletas Biscoland en Marruecos
- China suspendió proyectos, anunció inspecciones y rebajó la velocidad de los trenes en 50 km/h tras el grave accidente de Wenzhou
- Los oftalmólogos critican que los ópticos prescriban las ayudas para gafas y lentillas: 'Pueden graduar la vista, pero no hacer diagnósticos
- Uno de cada cuatro vecinos de la Barcelona metropolitana declara haber sufrido algún delito en 2024
- La defensa de la asistente de Begoña Gómez pide que se aplique al juez Peinado el método del Supremo que condenó al fiscal general del Estado
- Dos pasajeros del Iryo avalan la versión del maquinista: no hubo choque de trenes en Adamuz (Córdoba), sino 'enganchón
- Un muerto y cinco heridos graves en el descarrilamiento de un tren en Gelida por la caída de un muro de contención
- Última hora del accidente de tren en Gelida, en directo | Los maquinistas reclaman un documento por escrito de Adif que garantice la seguridad para reanudar el servicio