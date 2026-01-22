Final de ‘La encrucijada’ en Antena 3: a qué hora empieza y qué pasa en los últimos capítulos

Antena 3 emite esta noche a las 23:00 horas los últimos capítulos de 'La encrucijada', su serie más longeva desde 'Allí Abajo'. La cadena ofrecerá los dos últimos episodios después de que Saúl consiguiera burlar a la policía y secuestrar a Amanda delante de César.

En los capítulos de esta noche, Saúl mantiene a Amanda secuestrada en una casa que ha preparado, en pleno delirio romántico, para ella y el bebé. César colapsa por la culpa, pero con ayuda de su fiel aliado Humberto peina el pueblo en busca de su esposa y ofrece una recompensa por cualquier información útil.

En el hospital David progresa favorablemente gracias al apoyo incondicional de Julia. Patricia y Álvaro, por su parte, deben asumir las consecuencias de sus actos frente a la justicia.

Amanda intenta sobrevivir usando su ingenio: consciente de que Saúl está obsesionado con ella, opta por simular que son una familia feliz. ¿Hasta cuándo podrá Amanda contener a la bestia?

Tras el secuestro, César no se despega del lado de Amanda durante su recuperación, aunque hay momentos en que es único que no pierde la fe. Concluye el juicio a Saúl con un veredicto inesperado, que despierta en Octavio la sed de venganza.

Álvaro y Patricia, ambos en prisión, se despiden de sus seres queridos para afrontar sus condenas y asumir sus errores.

Aunque Saúl parece fuera de combate, un último movimiento hará saltar todo por los aires.