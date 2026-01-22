Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
AdamuzRodaliesSiratAP-7Elecciones BarçaTren CartagenaDaniel Vázquez PatiñoPensiónCISPremios Oscar
instagramlinkedin

Últimos capítulos

Final de ‘La encrucijada’ en Antena 3: a qué hora empieza y qué pasa en los últimos capítulos

La serie llega a su final esta noche tras 60 episiodios y más de 6 meses.

Antena 3 anuncia el final de su serie más longeva en 10 años con fecha, horario y un personaje en peligro de muerte en sus últimos capítulos

'La encrucijada'

'La encrucijada' / ANTENA 3

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Antena 3 emite esta noche a las 23:00 horas los últimos capítulos de 'La encrucijada', su serie más longeva desde 'Allí Abajo'. La cadena ofrecerá los dos últimos episodios después de que Saúl consiguiera burlar a la policía y secuestrar a Amanda delante de César.

En los capítulos de esta noche, Saúl mantiene a Amanda secuestrada en una casa que ha preparado, en pleno delirio romántico, para ella y el bebé. César colapsa por la culpa, pero con ayuda de su fiel aliado Humberto peina el pueblo en busca de su esposa y ofrece una recompensa por cualquier información útil.

En el hospital David progresa favorablemente gracias al apoyo incondicional de Julia. Patricia y Álvaro, por su parte, deben asumir las consecuencias de sus actos frente a la justicia.

Amanda intenta sobrevivir usando su ingenio: consciente de que Saúl está obsesionado con ella, opta por simular que son una familia feliz. ¿Hasta cuándo podrá Amanda contener a la bestia?

Tras el secuestro, César no se despega del lado de Amanda durante su recuperación, aunque hay momentos en que es único que no pierde la fe. Concluye el juicio a Saúl con un veredicto inesperado, que despierta en Octavio la sed de venganza.

Álvaro y Patricia, ambos en prisión, se despiden de sus seres queridos para afrontar sus condenas y asumir sus errores.

Noticias relacionadas

Aunque Saúl parece fuera de combate, un último movimiento hará saltar todo por los aires.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El fabricante de Cuétara, Artiach y Birba compra la fábrica de galletas Biscoland en Marruecos
  2. China suspendió proyectos, anunció inspecciones y rebajó la velocidad de los trenes en 50 km/h tras el grave accidente de Wenzhou
  3. Los oftalmólogos critican que los ópticos prescriban las ayudas para gafas y lentillas: 'Pueden graduar la vista, pero no hacer diagnósticos
  4. Uno de cada cuatro vecinos de la Barcelona metropolitana declara haber sufrido algún delito en 2024
  5. La defensa de la asistente de Begoña Gómez pide que se aplique al juez Peinado el método del Supremo que condenó al fiscal general del Estado
  6. Dos pasajeros del Iryo avalan la versión del maquinista: no hubo choque de trenes en Adamuz (Córdoba), sino 'enganchón
  7. Un muerto y cinco heridos graves en el descarrilamiento de un tren en Gelida por la caída de un muro de contención
  8. Última hora del accidente de tren en Gelida, en directo | Los maquinistas reclaman un documento por escrito de Adif que garantice la seguridad para reanudar el servicio

Defender el periodismo es defender el derecho a la información

Defender el periodismo es defender el derecho a la información

La Generalitat fleta 100 autobuses para garantizar la movilidad de los usuarios afectados por la suspensión de Rodalies

La Generalitat fleta 100 autobuses para garantizar la movilidad de los usuarios afectados por la suspensión de Rodalies

Canet Rock cierra su cartel de 2026: de Ginestà a La Ludwig Band

Canet Rock cierra su cartel de 2026: de Ginestà a La Ludwig Band

Feijóo medirá en Aragón la dependencia del PP de Vox y Sánchez, su apuesta por los ministros candidatos

Feijóo medirá en Aragón la dependencia del PP de Vox y Sánchez, su apuesta por los ministros candidatos

Millonarios tras 25 aciertos: así han sido los mayores botes de la historia de ‘Pasapalabra’

Millonarios tras 25 aciertos: así han sido los mayores botes de la historia de ‘Pasapalabra’

¿Qué pasa con los trenes en España?, Tema del Domingo

¿Qué pasa con los trenes en España?, Tema del Domingo

PortAventura estrenará una piscina de aventuras única en el mundo en su parque acuático

PortAventura estrenará una piscina de aventuras única en el mundo en su parque acuático

DIRECTO UCRANIA | Al menos 14 heridos tras un bombardeo ruso de más de 10 horas sobre la ciudad ucraniana de Krivói Rog

DIRECTO UCRANIA | Al menos 14 heridos tras un bombardeo ruso de más de 10 horas sobre la ciudad ucraniana de Krivói Rog