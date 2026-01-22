RTVE anuncia el orden de actuaciones de la segunda semifinal del Benidorm Fest 2026
Nueve artistas se jugarán el pase a la gran final en una gala clave que promete sorpresas, contrastes musicales y mucha estrategia sobre el escenario
El 'Benidorm Fest 2026' revela el orden de las actuaciones de la primera semifinal: así subirán al escenario los primeros nueve artistas
Tras confirmar el orden de actuaciones de la primera semifinal, RTVE ya ha desvelado el orden de actuaciones de la segunda semifinal del Benidorm Fest 2026, una de las noches más decisivas del certamen que tendrá lugar el jueves 12 de febrero desde el Palau d’Esports L’Illa de Benidorm. Una gala en la que nueve propuestas competirán por seis plazas para la final del sábado y en la que el orden puede marcar la diferencia.
La noche arrancará con ASHA y su tema “Turista”, una apertura pensada para enganchar desde el primer minuto, mientras que el cierre correrá a cargo de Miranda! junto a bailamamá, una de las actuaciones más comentadas desde el anuncio de los participantes. Entre ambos extremos, el festival desplegará una mezcla de pop, electrónica, sonidos urbanos y letras provocadoras, una de las señas de identidad del Benidorm Fest.
En el centro de la gala se sitúan nombres como Funambulista, Dani J o The Quinquis, que intentarán destacar en un bloque tradicionalmente complicado, donde el recuerdo del espectador y del jurado se diluye con mayor rapidez. No obstante, otros artistas como Atyat o Rosalinda Galán buscarán romper la escaleta con propuestas más rompedoras y puestas en escena llamativas.
La segunda semifinal se presenta así como una de las más abiertas e imprevisibles de la edición, con estilos muy distintos y un nivel que, según fuentes del propio festival, ha obligado a RTVE a afinar al máximo la distribución de actuaciones. Todo ello bajo la atenta mirada del público y del jurado profesional, que volverán a repartirse la responsabilidad del veredicto final.
- El fabricante de Cuétara, Artiach y Birba compra la fábrica de galletas Biscoland en Marruecos
- China suspendió proyectos, anunció inspecciones y rebajó la velocidad de los trenes en 50 km/h tras el grave accidente de Wenzhou
- Los oftalmólogos critican que los ópticos prescriban las ayudas para gafas y lentillas: 'Pueden graduar la vista, pero no hacer diagnósticos
- Uno de cada cuatro vecinos de la Barcelona metropolitana declara haber sufrido algún delito en 2024
- La defensa de la asistente de Begoña Gómez pide que se aplique al juez Peinado el método del Supremo que condenó al fiscal general del Estado
- Dos pasajeros del Iryo avalan la versión del maquinista: no hubo choque de trenes en Adamuz (Córdoba), sino 'enganchón
- Un muerto y cinco heridos graves en el descarrilamiento de un tren en Gelida por la caída de un muro de contención
- Junqueras plantea las condiciones para los presupuestos: la gigafactoría, una línea orbital y una ley de pueblos