RTVE anuncia el orden de actuaciones de la segunda semifinal del Benidorm Fest 2026

Tras confirmar el orden de actuaciones de la primera semifinal, RTVE ya ha desvelado el orden de actuaciones de la segunda semifinal del Benidorm Fest 2026, una de las noches más decisivas del certamen que tendrá lugar el jueves 12 de febrero desde el Palau d’Esports L’Illa de Benidorm. Una gala en la que nueve propuestas competirán por seis plazas para la final del sábado y en la que el orden puede marcar la diferencia.

La noche arrancará con ASHA y su tema “Turista”, una apertura pensada para enganchar desde el primer minuto, mientras que el cierre correrá a cargo de Miranda! junto a bailamamá, una de las actuaciones más comentadas desde el anuncio de los participantes. Entre ambos extremos, el festival desplegará una mezcla de pop, electrónica, sonidos urbanos y letras provocadoras, una de las señas de identidad del Benidorm Fest.

En el centro de la gala se sitúan nombres como Funambulista, Dani J o The Quinquis, que intentarán destacar en un bloque tradicionalmente complicado, donde el recuerdo del espectador y del jurado se diluye con mayor rapidez. No obstante, otros artistas como Atyat o Rosalinda Galán buscarán romper la escaleta con propuestas más rompedoras y puestas en escena llamativas.

La segunda semifinal se presenta así como una de las más abiertas e imprevisibles de la edición, con estilos muy distintos y un nivel que, según fuentes del propio festival, ha obligado a RTVE a afinar al máximo la distribución de actuaciones. Todo ello bajo la atenta mirada del público y del jurado profesional, que volverán a repartirse la responsabilidad del veredicto final.