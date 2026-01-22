Miércoles 21 enero 2026
Audiencias TV ayer: 'La isla de las tentaciones' lidera con su debate final frente al mínimo de Roberto Leal y David Broncano
El cine de La 1 supera al programa de Roberto Leal y su madre, que cae al undígito en su tercera semana
'La isla de las tentaciones' cerró anoche su novena temporada con la emisión del debate final, que lideró con holgura y sin rivales la noche al registrar un magnífico 16,7% y 1.007.000 espectadores.
En Antena 3, 'Nos vamos de madre' se hunde en su tercera semana y pierde el doble dígito. El programa de Roberto Leal y su madre es tercera opción de la noche, conformándose con un 8,9% y 684.000 seguidores.
En el primer tramo de la noche, 'La revuelta' vive su peor dia de ls actual temporada. El show de David Broncano cae a mínimo y es tercera opción de su franja con un 9% y 1.1.49.000 televidentes
PRIME TIME
Telecinco
El debate de las tentaciones: 9,9% y 1.273.000 / 16,7% y 1.007.000
Antena 3
El Hormiguero: 13,7% y 1.759.000
Nos vamos de madre: 8,9% y 684.000
La 1
La revuelta: 9% y 1.149.000
Cine Jefa por accidente: 9,3% y 675.000
Cuatro
First Dates: 6% y 784.000 / 7,3% y 933.000
El Blockbuster: 97 minutos: 5,3% y 384.000
laSexta
laSexta Clave: 4,9% y 617.000
El Intermedio: 6,7% y 875.000
El Objetivo: Especial Trump: 5,8% y 369.000
La 2
Cifras y letras: 4,6% y 600.000 / 5,7% y 754.000
El comisario Montalbano: 2,6% y 277.000
LATE NIGHT
La 1
Cine 2: Una cebra en el equipaje: 7,8% y 219.000
Antena 3
Nos vamos de madre: 6,6% y 226.000
Allí Abajo: 7,9% y 142.000
laSexta
Equipo de Investigación: 6,4% y 131.000
Cuatro
Alert: 3,2% y 107.000
El desmarque: 2,6% y 48.000
TARDE
Antena 3
Sueños de Libertad: 14,4% y 1.352.000
Y Ahora Sonsoles: 10% y 894.000
Pasapalabra: 19,3% y 2.159.000
La 1
Directo al grano: 10,6% y 962.000
Valle Salvaje: 10% y 853.000
La promesa: 10,9% y 991.000
Malas lenguas: 10% y 1.005.000
Aquí la tierra: 12,9% y 1.472.000
Telecinco
El tiempo justo: 8,8% y 786.000
El diario de Jorge: 9,1% y 845.000
Allá Tú: 7,8% y 868.000
Cuatro
Todo es mentira: 8,2% y 740.000
Lo sabe, no lo sabe: 5,3% y 483.000
laSexta
Zapeando: 5,3% y 490.000
Más Vale Tarde: 6,3% y 563.000
La 2
El cazador: 2,1% y 211.000
Saber y ganar: 6,5% y 640.000
Grandes Documentales: 4,4% y 390.000
Malas lenguas: 7,5% y 664.000
Tesoros ocultos con Bettany Hughes: 1,9% y 198.000
Grandes diseños: 1,9% y 230.000
MAÑANA
Antena 3
Espejo Público: 13,5% y 402.000
Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 16,6% y 913.000
La ruleta de la suerte: 20% y 1.614.000
La 1
La Hora de La 1: 18,4% y 385.000
Mañaneros 360: 15,3% y 568.000 / 12,1% y 1.086.000
laSexta
Aruser@s: 10,7% y 160.000 / 12% y 291.000
Al Rojo Vivo: 8,5% y 374.000
Telecinco
La mirada crítica: 8,1% y 149.000
El programa de AR: 13,9% y 369.000
Vamos a ver: 10,5% y 462.000
El precio justo: 8,2% y 653.000
Cuatro
Alerta Cobra: 1,2% y 22.000 / 1,1% y 22.000 / 2,3% y 58.000
En boca de todos: 8,4% y 316.000
La 2
El cazador: 1,8% y 122.000
INFORMATIVOS
Tarde
Antena 3 Noticias 1: 24,5% y 2.524.000
Telediario 1: 16,4% y 1.691.000
Informativos Telecinco 15H: 10,5% y 1.084.000
laSexta Noticias 14H: 9% y 815.000
Noticias Cuatro 1: 8,9% y 729.000
Noche
Antena 3 Noticias 2: 20% y 2.594.000
Telediario 2: 12,7% y 1.635.000
Informativos Telecinco 21H: 7% y 895.000
laSexta Noticias: 7,1% y 771.000
Noticias Cuatro 2: 4,9% y 524.000
RÁNKING
Diario: Antena 3 (13,9%), La 1 (11,6%), Telecinco (9,9%), laSexta (6,5%), Cuatro (6,2%), La 2 (3,7%).
Mes: Antena 3 (12,6%), La 1 (12,4%), Telecinco (8,5%), laSexta (6%), Cuatro (6%), La 2 (3,3%).
