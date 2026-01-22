Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Audiencias TV ayer: 'La isla de las tentaciones' lidera con su debate final frente al mínimo de Roberto Leal y David Broncano

El cine de La 1 supera al programa de Roberto Leal y su madre, que cae al undígito en su tercera semana

'La isla de las tentaciones' / 'La revuelta' / 'Nos vamos de madre'

'La isla de las tentaciones' / 'La revuelta' / 'Nos vamos de madre' / TELECINCO / LA 1 / ANTENA 3

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
'La isla de las tentaciones' cerró anoche su novena temporada con la emisión del debate final, que lideró con holgura y sin rivales la noche al registrar un magnífico 16,7% y 1.007.000 espectadores.

En Antena 3, 'Nos vamos de madre' se hunde en su tercera semana y pierde el doble dígito. El programa de Roberto Leal y su madre es tercera opción de la noche, conformándose con un 8,9% y 684.000 seguidores.

En el primer tramo de la noche, 'La revuelta' vive su peor dia de ls actual temporada. El show de David Broncano cae a mínimo y es tercera opción de su franja con un 9% y 1.1.49.000 televidentes

PRIME TIME

Telecinco

El debate de las tentaciones: 9,9% y 1.273.000 / 16,7% y 1.007.000

Antena 3

El Hormiguero: 13,7% y 1.759.000

Nos vamos de madre: 8,9% y 684.000

La 1

La revuelta: 9% y 1.149.000

Cine Jefa por accidente: 9,3% y 675.000

Cuatro

First Dates: 6% y 784.000 / 7,3% y 933.000

El Blockbuster: 97 minutos: 5,3% y 384.000

laSexta

laSexta Clave: 4,9% y 617.000

El Intermedio: 6,7% y 875.000

El Objetivo: Especial Trump: 5,8% y 369.000

La 2

Cifras y letras: 4,6% y 600.000 / 5,7% y 754.000

El comisario Montalbano: 2,6% y 277.000

LATE NIGHT

La 1

Cine 2: Una cebra en el equipaje: 7,8% y 219.000

Antena 3

Nos vamos de madre: 6,6% y 226.000

Allí Abajo: 7,9% y 142.000

laSexta

Equipo de Investigación: 6,4% y 131.000

Cuatro

Alert: 3,2% y 107.000

El desmarque: 2,6% y 48.000

TARDE

Antena 3

Sueños de Libertad: 14,4% y 1.352.000

Y Ahora Sonsoles: 10% y 894.000

Pasapalabra: 19,3% y 2.159.000

La 1

Directo al grano: 10,6% y 962.000

Valle Salvaje: 10% y 853.000

La promesa: 10,9% y 991.000

Malas lenguas: 10% y 1.005.000

Aquí la tierra: 12,9% y 1.472.000

Telecinco

El tiempo justo: 8,8% y 786.000

El diario de Jorge: 9,1% y 845.000

Allá Tú: 7,8% y 868.000

Cuatro

Todo es mentira: 8,2% y 740.000

Lo sabe, no lo sabe: 5,3% y 483.000

laSexta

Zapeando: 5,3% y 490.000

Más Vale Tarde: 6,3% y 563.000

La 2

El cazador: 2,1% y 211.000

Saber y ganar: 6,5% y 640.000

Grandes Documentales: 4,4% y 390.000

Malas lenguas: 7,5% y 664.000

Tesoros ocultos con Bettany Hughes: 1,9% y 198.000

Grandes diseños: 1,9% y 230.000

MAÑANA

Antena 3

Espejo Público: 13,5% y 402.000

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 16,6% y 913.000

La ruleta de la suerte: 20% y 1.614.000

La 1

La Hora de La 1: 18,4% y 385.000

Mañaneros 360: 15,3% y 568.000 / 12,1% y 1.086.000

laSexta

Aruser@s: 10,7% y 160.000 / 12% y 291.000

Al Rojo Vivo: 8,5% y 374.000

Telecinco

La mirada crítica: 8,1% y 149.000

El programa de AR: 13,9% y 369.000

Vamos a ver: 10,5% y 462.000

El precio justo: 8,2% y 653.000

Cuatro

Alerta Cobra: 1,2% y 22.000 / 1,1% y 22.000 / 2,3% y 58.000

En boca de todos: 8,4% y 316.000

La 2

El cazador: 1,8% y 122.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 24,5% y 2.524.000

Telediario 1: 16,4% y 1.691.000

Informativos Telecinco 15H: 10,5% y 1.084.000

laSexta Noticias 14H: 9% y 815.000

Noticias Cuatro 1: 8,9% y 729.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 20% y 2.594.000

Telediario 2: 12,7% y 1.635.000

Informativos Telecinco 21H: 7% y 895.000

laSexta Noticias: 7,1% y 771.000

Noticias Cuatro 2: 4,9% y 524.000

RÁNKING

Diario: Antena 3 (13,9%), La 1 (11,6%), Telecinco (9,9%), laSexta (6,5%), Cuatro (6,2%), La 2 (3,7%).

Mes: Antena 3 (12,6%), La 1 (12,4%), Telecinco (8,5%), laSexta (6%), Cuatro (6%), La 2 (3,3%).

TEMAS

