Ana Mena da el salto definitivo a la ficción y se une al reparto de 'Furia' junto a Maribel Verdú y Carmen Maura

La plataforma de streaming HBO Max ha confirmado oficialmente que Ana Mena será uno de los fichajes más destacados de la segunda temporada de 'Furia', la serie éxito de crítica y público que regresa este año con un reparto de auténtico lujo.

Lejos de ser un simple cameo, la artista malagueña —conocida por sus temas que arrasan en listas y grandes escenarios— se inserta ahora de lleno en la ficción televisiva como protagonista junto a Maribel Verdú, Carmen Maura, María León, Cecilia Suárez y Clara Sans, que se unen al regreso de Claudia Salas y Ana Torrent.

Según ha explicado la producción, esta nueva entrega de 'Furia' promete ser aún más intensa y combativa, explorando historias de mujeres enfrentadas a un sistema que lo transforma todo en espectáculo. La participación de Mena ha sido celebrada por el equipo creativo como “un soplo de energía y autenticidad” dentro del universo de la serie.

Para la propia Ana Mena, acostumbra a dominar las listas musicales, dar el salto a una ficción de alto nivel es “un auténtico hito profesional”, como ella misma ha compartido en entrevistas recientes, reconociendo que este proyecto representa un nuevo desafío en su carrera artística.

La segunda temporada de Furia comenzará a rodarse este año en diversas localizaciones de Madrid y se perfila como una de las apuestas más ambiciosas de HBO Max en España para 2026, con un elenco que mezcla estrellas veteranas del cine español con nuevas caras como la de cantante.