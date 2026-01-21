Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Por fuerza mayor

Primer abandono en 'GH DÚO', que sacó a Antonio Canales de la casa ante la preocupación de los concursantes: "¿Pero se encuentra bien?"

Antonio Canales, que formaba pareja de concurso con Raquel Salazar, ha terminado su participación en 'GH DÚO'

'GH DÚO'

'GH DÚO' / TELECINCO

Kevin Rodríguez

Kevin Rodríguez

Tenerife
Por qué confiar en El Periódico

La cuarta edición de 'Gran Hermano Dúo' ha vivido un giro de guion de última hora. El bailaor Antonio Canales (64) ha tenido que decir adiós a la casa de 'GH DÚO' por una “causa de fuerza mayor ajena al programa”, tal y como ha confirmado el propio reality de Telecinco en redes y vía comunicado oficial.

Según la organización, el artista no seguirá en la convivencia aunque, de momento, no se han dado más detalles sobre el motivo concreto que ha provocado su salida. Desde el espacio han querido mandarle “todo el cariño y apoyo” y han insistido en que “la casa siempre estará abierta para él”.

Los concursantes, visiblemente sorprendidos, se reunieron en el salón tras recibir la noticia. Algunos, como Cristina Piaget, cuestionaban si Canales estaba bien, mientras que otros aplaudieron en señal de despedida al andaluz.

La salida de Canales llega justo antes de la gala de este martes, que promete estar marcada por este inesperado adiós y por la ya anunciada doble salvación entre los nominados.

Primer abandono en 'GH DÚO', que sacó a Antonio Canales de la casa ante la preocupación de los concursantes: "¿Pero se encuentra bien?"

