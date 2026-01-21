Por fuerza mayor
Primer abandono en 'GH DÚO', que sacó a Antonio Canales de la casa ante la preocupación de los concursantes: "¿Pero se encuentra bien?"
Antonio Canales, que formaba pareja de concurso con Raquel Salazar, ha terminado su participación en 'GH DÚO'
La cuarta edición de 'Gran Hermano Dúo' ha vivido un giro de guion de última hora. El bailaor Antonio Canales (64) ha tenido que decir adiós a la casa de 'GH DÚO' por una “causa de fuerza mayor ajena al programa”, tal y como ha confirmado el propio reality de Telecinco en redes y vía comunicado oficial.
Según la organización, el artista no seguirá en la convivencia aunque, de momento, no se han dado más detalles sobre el motivo concreto que ha provocado su salida. Desde el espacio han querido mandarle “todo el cariño y apoyo” y han insistido en que “la casa siempre estará abierta para él”.
Los concursantes, visiblemente sorprendidos, se reunieron en el salón tras recibir la noticia. Algunos, como Cristina Piaget, cuestionaban si Canales estaba bien, mientras que otros aplaudieron en señal de despedida al andaluz.
La salida de Canales llega justo antes de la gala de este martes, que promete estar marcada por este inesperado adiós y por la ya anunciada doble salvación entre los nominados.
- Noruega informa por carta a sus ciudadanos de la incautación de propiedades y bienes si llegan tiempos de guerra: 'Deben estar listos
- Los oftalmólogos critican que los ópticos prescriban las ayudas para gafas y lentillas: 'Pueden graduar la vista, pero no hacer diagnósticos
- La justicia avala la multa de 20.000 euros de la Generalitat al bus tránsfobo de Hazte Oír
- Catalunya plantea bajarle el salario a un funcionario si le falta al respeto a un ciudadano
- Goldman Sachs y otros gigantes de Wall Street ven señales de 'fin de ciclo' en el bitcoin
- Audiencias TV ayer: 'Got Talent' baja y no puede aguantar el ritmo de 'La ruleta de la suerte', que lidera la noche
- Audiencias TV ayer | ‘GH Dúo’ se despide del doble dígito en domingo mientras la actualidad informativa impulsa a La 1
- Disruptores endocrinos, los químicos invisibles que alteran nuestras hormonas