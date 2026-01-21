Muy pronto
El mayor bote de la historia de ‘Pasapalabra’, a punto de caer tras el anuncio de Antena 3
El concurso comienza a promocionar la entrega de su bote más alto, ¿se lo llevará Manu o Rosa?
La espera terminó por fin. El mayor bote de la historia de 'Pasapalabra'ya tiene dueño y Antena 3 ha comenzado a promocionar la emisión de ese programa en el que Manu o Rosa se llevarán a casa más de 2.650.000 euros tras completar el rosco.
En una breve promoción, la cadena avisa: "El mayor bote de la historia de 'Pasapalabra' ya tiene dueño", mientras alterna imágenes de Manu y Rosa en el programa. La promo termina citando a los espectadores a las entregas diarias del concurso, asegurando que el bote se entregará "muy pronto".
Con este premio, 'Pasapalabra' romperá todos sus récords y Manu y Rosa encabezarán el ranking de los mayores botes del concurso, que quedaría así:
1. Manu o Rosa: más de 2.650.000 €
2. Rafa Castaño: 2.272.000€
3. Eduardo Benito: 2.190.000€
4. David Leo: 1.866.000 €
5. Pablo Díaz: 1.828.000€
Cuando se emita ese programa, que aún está por ver si salta al prime time como en anteriores ocasiones o se mantiene en ma tarde, Manu y Rosa pondrán fin a su trayectoria en 'Paspalabra' donde llegaron en mayo y noviembre de 2024 respectivamente. Más de un año después, uno de ellos escribirá su nombre en la historia del concurso y por supuesto, de la televisión.
- Noruega informa por carta a sus ciudadanos de la incautación de propiedades y bienes si llegan tiempos de guerra: 'Deben estar listos
- Los oftalmólogos critican que los ópticos prescriban las ayudas para gafas y lentillas: 'Pueden graduar la vista, pero no hacer diagnósticos
- China suspendió proyectos, anunció inspecciones y rebajó la velocidad de los trenes en 50 km/h tras el grave accidente de Wenzhou
- Última hora del accidente de tren en Catalunya | Un muerto tras descarrilar un tren de Rodalies entre Martorell y Gelida
- Audiencias TV ayer | ‘GH Dúo’ se despide del doble dígito en domingo mientras la actualidad informativa impulsa a La 1
- Goldman Sachs y otros gigantes de Wall Street ven señales de 'fin de ciclo' en el bitcoin
- Un muerto y cinco heridos graves en el descarrilamiento de un tren en Gelida por la caída de un muro de contención
- ¿Qué es la osteomielitis púbica, la infección 'poco frecuente' que sufre Salvador Illa?