Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente tren CórdobaAccidente Rodalies GelidaHuelga maquinistasBarçaGroenlandiaBasurasMuseu PicassoCuétaraJuntsElecciones Aragon 2026
instagramlinkedin

Muy pronto

El mayor bote de la historia de ‘Pasapalabra’, a punto de caer tras el anuncio de Antena 3

El concurso comienza a promocionar la entrega de su bote más alto, ¿se lo llevará Manu o Rosa?

Roberto Leal en 'Pasapalabra'

Roberto Leal en 'Pasapalabra' / ANTENA 3

Kevin Rodríguez

Kevin Rodríguez

Tenerife
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La espera terminó por fin. El mayor bote de la historia de 'Pasapalabra'ya tiene dueño y Antena 3 ha comenzado a promocionar la emisión de ese programa en el que Manu o Rosa se llevarán a casa más de 2.650.000 euros tras completar el rosco.

En una breve promoción, la cadena avisa: "El mayor bote de la historia de 'Pasapalabra' ya tiene dueño", mientras alterna imágenes de Manu y Rosa en el programa. La promo termina citando a los espectadores a las entregas diarias del concurso, asegurando que el bote se entregará "muy pronto".

Con este premio, 'Pasapalabra' romperá todos sus récords y Manu y Rosa encabezarán el ranking de los mayores botes del concurso, que quedaría así:

1. Manu o Rosa: más de 2.650.000 €

2. Rafa Castaño: 2.272.000€

3. Eduardo Benito: 2.190.000€

4. David Leo: 1.866.000 €

5. Pablo Díaz: 1.828.000€

Noticias relacionadas

Cuando se emita ese programa, que aún está por ver si salta al prime time como en anteriores ocasiones o se mantiene en ma tarde, Manu y Rosa pondrán fin a su trayectoria en 'Paspalabra' donde llegaron en mayo y noviembre de 2024 respectivamente. Más de un año después, uno de ellos escribirá su nombre en la historia del concurso y por supuesto, de la televisión.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Noruega informa por carta a sus ciudadanos de la incautación de propiedades y bienes si llegan tiempos de guerra: 'Deben estar listos
  2. Los oftalmólogos critican que los ópticos prescriban las ayudas para gafas y lentillas: 'Pueden graduar la vista, pero no hacer diagnósticos
  3. China suspendió proyectos, anunció inspecciones y rebajó la velocidad de los trenes en 50 km/h tras el grave accidente de Wenzhou
  4. Última hora del accidente de tren en Catalunya | Un muerto tras descarrilar un tren de Rodalies entre Martorell y Gelida
  5. Audiencias TV ayer | ‘GH Dúo’ se despide del doble dígito en domingo mientras la actualidad informativa impulsa a La 1
  6. Goldman Sachs y otros gigantes de Wall Street ven señales de 'fin de ciclo' en el bitcoin
  7. Un muerto y cinco heridos graves en el descarrilamiento de un tren en Gelida por la caída de un muro de contención
  8. ¿Qué es la osteomielitis púbica, la infección 'poco frecuente' que sufre Salvador Illa?

La contracrónica: Y De Jong dio una asistencia en la Champions

La contracrónica: Y De Jong dio una asistencia en la Champions

El Barça se queda sin reloj

El Barça se queda sin reloj

El mayor bote de la historia de ‘Pasapalabra’, a punto de caer tras el anuncio de Antena 3

El mayor bote de la historia de ‘Pasapalabra’, a punto de caer tras el anuncio de Antena 3

La portada de EL PERIÓDICO del 22 de enero de 2026

La portada de EL PERIÓDICO del 22 de enero de 2026

El Athletic se agarra a la Champions con una épica remontada en Bérgamo

El Athletic se agarra a la Champions con una épica remontada en Bérgamo

La de Olmo sería..., por Juan Cruz Ruiz

La de Olmo sería..., por Juan Cruz Ruiz

Champions 2025/26: clasificados, eliminados y opciones de Barça, Real Madrid, Atlético y Athletic en la última jornada

Champions 2025/26: clasificados, eliminados y opciones de Barça, Real Madrid, Atlético y Athletic en la última jornada

El Barça se rebela en Praga contra una noche kafkiana

El Barça se rebela en Praga contra una noche kafkiana