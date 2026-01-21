El mayor bote de la historia de ‘Pasapalabra’, a punto de caer tras el anuncio de Antena 3

La espera terminó por fin. El mayor bote de la historia de 'Pasapalabra'ya tiene dueño y Antena 3 ha comenzado a promocionar la emisión de ese programa en el que Manu o Rosa se llevarán a casa más de 2.650.000 euros tras completar el rosco.

En una breve promoción, la cadena avisa: "El mayor bote de la historia de 'Pasapalabra' ya tiene dueño", mientras alterna imágenes de Manu y Rosa en el programa. La promo termina citando a los espectadores a las entregas diarias del concurso, asegurando que el bote se entregará "muy pronto".

Con este premio, 'Pasapalabra' romperá todos sus récords y Manu y Rosa encabezarán el ranking de los mayores botes del concurso, que quedaría así:

1. Manu o Rosa: más de 2.650.000 €

2. Rafa Castaño: 2.272.000€

3. Eduardo Benito: 2.190.000€

4. David Leo: 1.866.000 €

5. Pablo Díaz: 1.828.000€

Cuando se emita ese programa, que aún está por ver si salta al prime time como en anteriores ocasiones o se mantiene en ma tarde, Manu y Rosa pondrán fin a su trayectoria en 'Paspalabra' donde llegaron en mayo y noviembre de 2024 respectivamente. Más de un año después, uno de ellos escribirá su nombre en la historia del concurso y por supuesto, de la televisión.