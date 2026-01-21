Óscar Puente responde a la crisis ferroviaria tras Adamuz y minimiza los últimos accidentes en Cataluña: "Cumplía con todos los parámetros de seguridad"

La cadena de accidentes ferroviarios registrados en las últimas horas ha situado al Ministerio de Transportes en el centro del foco mediático. A la tragedia de Adamuz, en Córdoba, se sumaron dos nuevos incidentes en la red de cercanías de Cataluña, con un balance de un fallecido y varios heridos, cinco de ellos graves. En este contexto, el sindicato de maquinistas Semaf anunció la convocatoria de una huelga general en el sector.

En plena tensión, ‘La mirada crítica’ conectó en directo con el ministro Óscar Puente, que respondió a las preguntas de Ana Terradillos. Puente quiso diferenciar los sucesos ocurridos en Cataluña del accidente de Adamuz y pidió precisión en los términos utilizados. “Se está hablando de descarrilamiento de una manera un tanto impropia”, afirmó, explicando que uno de los incidentes se debió a la caída de una roca por las lluvias en Girona y que el segundo, el más grave, también estuvo relacionado con las condiciones meteorológicas. “Nada tiene que ver con el servicio ferroviario”, recalcó, aunque reconoció que se suman a “una semana muy trágica”.

Sobre la huelga anunciada por Semaf, el ministro apostó por el diálogo y apeló al momento emocional que atraviesa el colectivo. “Vamos a sentarnos a dialogar e intentar que eso no se produzca”, señaló, apuntando que la muerte de dos compañeros ha generado un impacto anímico que explica la reacción del sindicato.

Puente también analizó los audios del maquinista del tren de Iryo y las comunicaciones con el centro de control de Adif. Según explicó, en una primera llamada el conductor habló de un “enganchón” sin ser consciente aún de la gravedad. “Las cinco primeras unidades estaban intactas y ni los pasajeros ni el maquinista notaron nada”, detalló. Fue después, al bajar del tren, cuando se confirmó el descarrilamiento y la existencia de un incendio. Puente subrayó que el audio sirve para entender que “en un primer momento no pudo ser consciente de lo que había pasado” y añadió que otros trenes que circularon antes presentaban marcas similares.

Ante las informaciones que apuntan al uso de materiales de baja calidad, el ministro fue tajante. Calificó estas afirmaciones de “barbaridad” y aseguró que la obra cumplía todos los estándares exigidos. “No se contratan obras ‘low cost’. Esta vía se ha sometido a todas las pruebas necesarias y cumplía con todos los parámetros de seguridad”, defendió, acusando de irresponsabilidad a quienes sostienen lo contrario.

Por último, Puente justificó la reciente limitación temporal de velocidad en la línea Madrid-Barcelona, pese a haber defendido meses atrás el aumento hasta los 350 km/h. Explicó que los maquinistas reportaron 25 incidencias en una sola jornada, frente a una o ninguna en días anteriores, lo que llevó a Adif a actuar de forma preventiva. “De esas 25 incidencias, cuatro necesitan revisión”, aclaró, avanzando que la línea será renovada y que el objetivo sigue siendo permitir velocidades de hasta 350 kilómetros por hora cuando concluyan los trabajos.