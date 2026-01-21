Así nació la relación de Ana Mena y Óscar Casas: los actores confiesan en 'El hormiguero' los secretos más íntimos de su noviazgo

La historia entre Ana Mena y Óscar Casas no empezó como un flechazo inmediato. Ambos coinciden en que su relación se fue construyendo de forma lenta y casi silenciosa durante el rodaje de ‘Ídolos’, la película que protagonizan y que se estrena en cines el próximo 23 de enero. La pareja, que ha concedido una entrevista conjunta en 'El hormiguero', ha hablado sin tapujos de su relación con Pablo Motos.

Aunque muchos creen que se conocieron durante la grabación, la cantante aclaró que su primer encuentro se produjo un año antes, en el rodaje de un anuncio. “Solo nos vimos un día y no volvimos a coincidir hasta la película”, explicó. Fue ya durante el largo rodaje cuando comenzaron a estrechar lazos en un contexto marcado por los tiempos muertos y la sensación de soledad que ambos reconocen que se vive en este tipo de producciones.

Casas admite que el interés no fue correspondido de inmediato, al menos de forma consciente. “Ana es muy maja con todo el mundo, yo pensaba que era simplemente correcta conmigo”, confesó, reconociendo que llegó a desesperarse porque ella no captaba sus intenciones. La situación cambió cuando el entorno intervino: fueron las compañeras de vestuario quienes alertaron a Mena de que el actor estaba completamente enamorado.

La cantante reconoce ahora que no fue consciente de lo que estaba ocurriendo. “No me enteré de nada hasta que me lo dijeron”, explicó, admitiendo que siempre le había parecido “guapísimo, educado, mono y simpático”, aunque sin interpretar esas sensaciones como el inicio de una relación sentimental. A partir de ese momento, la conexión traspasó el ámbito profesional.

Desde entonces, ambos hablan con naturalidad de su vínculo y del respeto mutuo que se profesan. Mena destaca el nivel de entrega de Casas a su trabajo, al que define como “súper profesional” y capaz de transformarse física y emocionalmente para cada personaje. Él, por su parte, subraya la honestidad de ella y su talento artístico, asegurando que es una de las personas más auténticas que ha conocido.