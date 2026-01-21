MSC Cruceros presenta una temporada estratégica, con el MSC World Asia como nuevo e imponente barco con Influencers y agentes de viajes

La nueva temporada vacacional está a punto de arrancar y MSC Cruceros llega con varias novedades. Entre ellas destacan nuevos servicios, el inicio de operaciones desde República Dominicana y la incorporación del imponente MSC World Asia. Todo esto se presenta junto a una nueva campaña publicitaria global y multisoporte, al ritmo de los Jackson 5, con una versión renovada del icónico tema “ABC”, adaptada para resaltar la diversidad de experiencias y servicios a bordo.

Con su energía, alegría y reconocimiento inmediato, la música refleja el espíritu de descubrimiento, calidez y hospitalidad de la compañía, reinterpretando un éxito mundial de manera que encaja a la perfección con la esencia de la campaña.

“Nos distingue ofrecer programación para todos los públicos y presentar novedades cada temporada. No hay otra compañía que opere desde 8 puertos de embarque y este año iniciamos operaciones en República Dominicana”, señaló Fernando Pacheco, director general de MSC Cruceros en España.

La campaña invita a los viajeros a planificar unas vacaciones ideales, pero con la libertad de vivir momentos inesperados, gracias a su flota de 23 modernos barcos que recorrerán más de 250 destinos en todo el mundo.

MSC Cruceros promete experiencias culinarias únicas, espectáculos internacionales para todas las edades y una selección incomparable de destinos y puertos, destacando que la verdadera magia se encuentra en los momentos inesperados.

Para presentar esta nueva campaña y la temporada vacacional, la compañía organizó un gran evento al que asistieron principales agencias de viajes, periodistas e influencers especializados en viajes y gastronomía, como Andrea Beetraveller y Javier Tudela, hijo de Makoke y exconcursante de reality shows de Telecinco, quien actualmente ha consolidado su carrera como creador de contenido en redes sociales.