Último programa
Marc Giró cerró el 'Late Xou' con su último monólogo en TVE cantando la Internacional y pidiendo luchar contra el fascismo
El presentador dedicó su último monólogo a la clase obrera y a la lucha contra el alcoholismo
Marc Giró puso fin esta noche a su 'Late Xou' antes de poner rumbo a Atresmedia, donde presentará un nuevo programa en laSexta. El presentador realizó su último monólogo en TVE cantando la Internacional y pidiendo luchar contra el fascismo.
El catalán hizo referencia a las últimas celebraciones (la navidad) para declararse alcohólico, pero de los que ya lo han dejado. Y en medio de su discurso en el que pedía no insistir cuando alguien decide no beber, cantó el himno de la Internacional.
"Bueno yo no estaría tan seguro de que (con una copa) no acabe pasando nada porque quizá yo me tomo esa copita que usted me está ofreciendo y acabo en pelota picada, encima de la mesa mientras me meneo la polla cantando la Interncional", comentó antes de ponerse a cantar el himno de la clase obrera, al que se unieron unos figurantes disfrazados de trabajadores.
Por último, Giró pidió en su último monólogo luchar contra el fascismo: "La mala suerte además, y perdón por la demagogia populachera, pero toda la energía que estás utilizando para evitar que yo brinde con agua, utilízala manifestándote contra el fascismo".
- Noruega informa por carta a sus ciudadanos de la incautación de propiedades y bienes si llegan tiempos de guerra: 'Deben estar listos
- Los oftalmólogos critican que los ópticos prescriban las ayudas para gafas y lentillas: 'Pueden graduar la vista, pero no hacer diagnósticos
- La justicia avala la multa de 20.000 euros de la Generalitat al bus tránsfobo de Hazte Oír
- Catalunya plantea bajarle el salario a un funcionario si le falta al respeto a un ciudadano
- Goldman Sachs y otros gigantes de Wall Street ven señales de 'fin de ciclo' en el bitcoin
- Audiencias TV ayer: 'Got Talent' baja y no puede aguantar el ritmo de 'La ruleta de la suerte', que lidera la noche
- Audiencias TV ayer | ‘GH Dúo’ se despide del doble dígito en domingo mientras la actualidad informativa impulsa a La 1
- Disruptores endocrinos, los químicos invisibles que alteran nuestras hormonas