Marc Giró cerró el 'Late Xou' con su último monólogo en TVE cantando la Internacional y pidiendo luchar contra el fascismo

Marc Giró puso fin esta noche a su 'Late Xou' antes de poner rumbo a Atresmedia, donde presentará un nuevo programa en laSexta. El presentador realizó su último monólogo en TVE cantando la Internacional y pidiendo luchar contra el fascismo.

El catalán hizo referencia a las últimas celebraciones (la navidad) para declararse alcohólico, pero de los que ya lo han dejado. Y en medio de su discurso en el que pedía no insistir cuando alguien decide no beber, cantó el himno de la Internacional.

"Bueno yo no estaría tan seguro de que (con una copa) no acabe pasando nada porque quizá yo me tomo esa copita que usted me está ofreciendo y acabo en pelota picada, encima de la mesa mientras me meneo la polla cantando la Interncional", comentó antes de ponerse a cantar el himno de la clase obrera, al que se unieron unos figurantes disfrazados de trabajadores.

Por último, Giró pidió en su último monólogo luchar contra el fascismo: "La mala suerte además, y perdón por la demagogia populachera, pero toda la energía que estás utilizando para evitar que yo brinde con agua, utilízala manifestándote contra el fascismo".