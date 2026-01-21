Fuego cruzado
Jordi Évole le lanza una nueva pulla a Juan del Val, mientras Nuria Roca señala a los medios y desmiente el veto en 'La Roca': "Es gravísimo e intolerable"
Jordi Évole no se corta y señala a Juan del Val por no haber sido invitado a 'La roca': "Justo este año que se ha enfadado conmigo"
Juan del Val no se calla y arremete contra Jordi Évole por su crítica tras ganar el Premio Planeta: "Presentadores con un chándal..."
Las palabras de Juan del Val contra Jordi Évole por criticar que haya ganado el Premio Planeta siguen dando de qué hablar y el presentador catalán ha aprovechado su visita a 'Pasapalabra' para lanzarle una nueva pulla al juez de 'El Desafío'.
En el concurso de Roberto Leal, Évole ha aparecido con un chándal verde y rayas blancas y ha querido explicar los motivos: "Uno es por nuestro amigo común, Manu Sánchez, que va a ser uno de los protagonistas de la nueva temporada de 'Lo de Évole'", comenzó explicando.
"Un compañero de esta casa, de Atresmedia, que colabora en varios programas, el otro día comentó que había presentadores que iban con chándales impostados. Me encantó la metáfora. Él es escritor también y escribe para Planeta", ha argumentado sobre el segundo motivo.
Nuria Roca señala a los medios y desmiente el veto a Jordi Évole
Por otra parte, Nuria Roca ha subido a su Instagram un extracto del programa de 'La roca' del sábado, donde desmentía el veto al presentador de laSexta y además escribía en su post: "En 'La roca' no se veta a nadie (...) siento estropearos el relato".
"Vetar a alguien es algo muy serio, señalar a alguien de prácticas oscuras es gravísimo e intolerable. Cada uno es libre de invitar a su programa a quien considere interesante u oportuno, yo no he ido al programa de Julia ni al de Évole y jamás se me ocurriría criticar esa decisión", ha concluido la presentadora.
