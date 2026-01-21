Programa especial
‘GH Dúo’ recupera en un especial la gala recortada del domingo y deja tres nominados tras dos salvaciones
Telecinco emite una entrega extraordinaria con cambios clave en la lista negra.
La emisión de ‘GH Dúo’ de este martes no estaba en el calendario. Telecinco decidió programar a última hora un ‘especial salvación’ para resolver los asuntos pendientes de la gala del domingo, que tuvo que reducirse por la cobertura del accidente ferroviario de Adamuz y la emisión del informativo especial conducido por Carlos Franganillo. La entrega sirvió para concentrar varios momentos clave en una sola noche. Entre ellos, la resolución parcial de las primeras nominaciones de la edición.
La gala tuvo también un tono emocional al dedicar unas palabras a Antonio Canales, que se vio obligado a abandonar el concurso por motivos ajenos al formato. El presentador le envió “todo el cariño y apoyo” del equipo y de la casa.
Con Carlos Lozano, Cristina Piaget, Belén Rodríguez, Carmen Borrego y John Guts en la lista de nominados, el programa mostró primero los porcentajes ciegos de expulsión. Poco después, llegó la primera decisión de la audiencia: Carlos Lozano quedaba fuera de peligro, una salvación que pilló al concursante por sorpresa.
Tras regresar a la casa, los cuatro nominados restantes recibieron mensajes de ánimo de personas cercanas, un respiro emocional antes de afrontar la segunda salvación de la noche. Con nuevos porcentajes sobre la mesa, la audiencia decidió liberar a Carmen Borrego, reduciendo definitivamente la lista negra a tres nombres: Cristina Piaget, John Guts y Belén Rodríguez.
