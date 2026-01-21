'Saber y ganar' sufre una baja importante en el programa y nombra esta reconocida cara como sustituta

El engranaje de ‘Saber y Ganar’, uno de los formatos más longevos de la televisión en España, sufrirá durante unos días una importante alteración. Elisenda Roca, la voz en off del programa desde 2021, se encuentra de baja temporal y no podrá acompañar al concurso en sus próximas entregas. El anuncio llegó de la mano de Jordi Hurtado, que informó a los espectadores que, para cubrir su ausencia, el programa ha recurrido a una profesional muy ligada al formato: Lorena Montón, responsable de los contenidos digitales y redes sociales del concurso.

“Una compañera que ustedes ya conocen de las redes sociales, porque ahí está cada día llevando toda la información de ‘Saber y Ganar’ de maravilla desde hace años, va a estar ocupando la plaza de Elisenda Roca”, explicó Hurtado antes de darle la bienvenida. Montón, visiblemente emocionada, asumió el reto con cautela: “Un placer y un honor para mí estar aquí, a este lado del micro, con responsabilidad, porque esto es un trabajito, pero lo haremos lo mejor que podamos”.

El presentador aprovechó el momento para enviar un mensaje de ánimo a su compañera ausente: “A cuidarse y a recuperarse de esos virus invernales”. Aunque el programa no ha detallado cuánto tiempo durará la baja, todo apunta a que se tratará de una ausencia breve.

La propia Elisenda Roca quiso pronunciarse poco después desde sus redes sociales, dedicando unas palabras de agradecimiento a su sustituta. “Quiero agradecer a mi queridísima Lorena Montón que ocupara mi lugar en un día triste para mí y mi familia. Como se nota que eres una mujer de radio. ¡Gran trabajo en ‘Saber y Ganar’, amiga!”, escribió.

Noticias relacionadas

Lorena Montón se incorporó al universo del concurso en 2022, cuando comenzó a presentar la sección ‘Baúl musical’ en los perfiles digitales del programa. Desde entonces, es la encargada de desarrollar contenidos para redes sociales y la web del formato, además de haber colaborado en el espacio radiofónico ‘Sota Sospita’ de Ràdio 4.