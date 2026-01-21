El 'Benidorm Fest 2026' revela el orden de las actuaciones de la primera semifinal: así subirán al escenario los primeros nueve artistas

RTVE ha anunciado este miércoles el orden de actuación de la primera semifinal del Benidorm Fest 2026, que se celebrará el martes 10 de febrero en directo en La 1. Serán nueve actuaciones entre las que solo seis conseguirán el pase a la final del sábado 14, en una edición que promete mucha música y sorpresas.

El grupo Kitai dará el pistoletazo de salida con su tema “El amor te da miedo”, mientras que Kenneth será el encargado de poner el broche con “Los ojos no mienten”. Entre medias desfilarán artistas como María León & Julia Medina, Luna Ki, Greg Taro o Izan Llunas.

De esta primera gala saldrán seis clasificados que competirán en la final del sábado 14 de febrero, donde se espera una noche histórica con 12 finalistas, el mayor número en la historia del certamen. En la final también habrá un premio en metálico de 150.000 euros para impulsar la carrera del ganador.

Noticias relacionadas

Todavía falta por conocer el orden de actuación de la segunda semifinal, que tendrá lugar el jueves 12 de febrero e incluirá a artistas como ASHA, Dani J, Funambulista, Ku Minerva o Miranda! & bailamamá.