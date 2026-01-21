Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Martes 20/01/2026

Audiencias TV ayer | ‘GH Dúo’ gana el martes, ‘Renacer’ sigue creciendo y ‘Late Xou’ baja en su última emisión

Telecinco lidera con una gala especial del reality, La 1 dice adiós a Marc Giró y Cuatro destaca con el crecimiento de ‘Código 10’.

Cristina Piaget y Marc Giró

Cristina Piaget y Marc Giró / Telecinco/RTVE

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
La noche televisiva del martes dejó varios datos relevantes en audiencias. Telecinco optó por alterar su planificación habitual y trasladar una gala especial de ‘GH Dúo’ al martes. La jugada le permitió liderar el prime time con un 11,8% de share. En el access, ‘El debate de las tentaciones’ se quedó en un 8,4%.

En Antena 3, ‘Renacer’ continúa su progresión semanal y logra superar la barrera del doble dígito con un 10,1%. Muy distinto fue el escenario en La 1, que vivió la despedida de ‘Late Xou con Marc Giró’. El espacio cerró su etapa en RTVE con un 8,8%, perdiendo siete décimas respecto a la semana anterior.

Uno de los datos más destacados llegó desde Cuatro, donde ‘Código 10’ firmó uno de sus mejores resultados recientes al alcanzar un 8,6% de cuota de pantalla. Mientras, en laSexta, 'Batalla de restaurantes' consigue un 4,9%.

PRIME TIME

La 1

La Revuelta: 1.324.000 (10,3%)

Late Xou: 611.000 (8,8%)

Antena 3

El hormiguero: 1.847.000 (14,3%)

Renacer: 724.000 (10,1%)

Telecinco

El debate de las tentaciones: 1.095.000 (8,4%)

GH Dúo. Especial salvación: 729.000 (11,8%)

laSexta

laSexta clave: 507.000 (4%)

El intermedio: 862.000 (6,5%)

Batalla de restaurantes: 428.000 (4,9%)

Cuatro

First dates: 768.000 (5,9%)

First dates: 932.000 (7,1%)

Código 10: 545.000 (8,6%)

La 2

Cifras y letras: 526.000 (4%)

Cifras y letras: 654.000 (4,8%)

Documaster: 226.000 (2,2%)

LATE NIGHT

La 1

Late Xou: 126.000 (4,7%)

Antena 3

Renacer: 164.000 (5,8%)

laSexta

Batalla de restaurantes: 202.000 (5,2%)

Batalla de restaurantes: 110.000 (5,8%)

Cuatro

El desmarque. Madrugada: 130.000 (6,9%)

La 2

A mi manera: 47.000 (1,2%)

Conciertos Radio 3: 3.000 (0,2%)

TARDE

La 1

Directo al grano: 1.024.000 (11,6%)

Valle Salvaje: 889.000 (11,2%)

La promesa: 1.032.000 (12,2%)

Malas lenguas: 1.142.000 (11,8%)

Aquí la Tierra: 1.447.000 (13%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.282.000 (13,8%)

Y ahora, Sonsoles: 864.000 (10,2%)

Pasapalabra: 2.206.000 (20%)

Telecinco

El tiempo justo: 796.000 (9,3%)

El diario de Jorge: 901.000 (10,2%)

¡Allá tú!: 797.000 (7,4%)

laSexta

Zapeando: 481.000 (5,3%)

Más vale tarde: 512.000 (6,1%)

Cuatro

Todo es mentira: 621.000 (7,1%)

Lo sabe, no lo sabe: 432.000 (5%)

La 2

Saber y ganar: 591.000 (6,1%)

Grandes documentales: 286.000 (3,4%)

Malas lenguas: 551.000 (6,7%)

Tesoros ocultos con Bettany Hughes: 207.000 (2,1%)

Grandes diseños: 255.000 (2,2%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 421.000 (19,3%)

Mañaneros 360: 627.000 (16,8%)

Mañaneros 360: 1.097.000 (12,5%)

Antena 3

Espejo público: 451.000 (14,7%)

Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 882.000 (16%)

La ruleta de la suerte: 1.639.000 (20,6%)

Telecinco

La mirada crítica: 174.000 (9,1%)

El programa de AR: 351.000 (12,7%)

Vamos a ver: 447.000 (10,2%)

El precio justo: 623.000 (8%)

laSexta

Aruser@s el humorning: 218.000 (14%)

Aruser@s: 309.000 (12,2%)

Al rojo vivo: 322.000 (7,4%)

Cuatro

¡Toma salami!: 5.000 (0,4%)

Alerta cobra: 15.000 (0,8%)

Alerta cobra: 25.000 (1,2%)

Alerta cobra: 57.000 (2,2%)

En boca de todos: 269.000 (7,1%)

La 2

Pueblo de Dios: 10.000 (1%)

Arqueomanía: 11.000 (0,8%)

El reino de los pingüinos: 21.000 (1,1%)

Agrosfera: 35.000 (1,7%)

Aquí hay trabajo: 28.000 (1,1%)

La aventura del saber: 42.000 (1,5%)

Espacios increíbles: 61.000 (2,1%)

Nunca es demasiado pequeño: 64.000 (2%)

El western de La 2 “Winchester, uno entre mil”: 134.000 (3,3%)

El cazador: 136.000 (1,9%)

El cazador: 231.000 (2,3%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.493.000 (24,5%)

Telediario 1: 1.701.000 (16,7%)

Informativos Telecinco 15h: 1.028.000 (10,1%)

laSexta Noticias 14h: 791.000 (8,8%)

Noticias Cuatro 1: 656.000 (8,3%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 2.333.000 (18,1%)

Telediario 2: 1.641.000 (12,9%)

laSexta Noticias 20h: 758.000 (7,2%)

Informativos Telecinco 21h: 911.000 (7,1%)

Noticias Cuatro 2: 663.000 (6,4%)

Matinal

Telediario matinal: 167.000 (19,3%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 203.000 (15,7%)

El Matinal (Telecinco): 96.000 (7,4%)

RANKING

Diario: Antena 3 (14,1%), La 1 (12,5%), Telecinco (9,2%), Cuatro (6,3%), laSexta (6,2%), La 2 (3,4%).

Mensual: Antena 3 (12,5%), La 1 (12,4%), Telecinco (8,4%), Cuatro (6%), laSexta (6%), La 2 (3,3%).

