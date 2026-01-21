Martes 20/01/2026
Audiencias TV ayer | ‘GH Dúo’ gana el martes, ‘Renacer’ sigue creciendo y ‘Late Xou’ baja en su última emisión
Telecinco lidera con una gala especial del reality, La 1 dice adiós a Marc Giró y Cuatro destaca con el crecimiento de ‘Código 10’.
La noche televisiva del martes dejó varios datos relevantes en audiencias. Telecinco optó por alterar su planificación habitual y trasladar una gala especial de ‘GH Dúo’ al martes. La jugada le permitió liderar el prime time con un 11,8% de share. En el access, ‘El debate de las tentaciones’ se quedó en un 8,4%.
En Antena 3, ‘Renacer’ continúa su progresión semanal y logra superar la barrera del doble dígito con un 10,1%. Muy distinto fue el escenario en La 1, que vivió la despedida de ‘Late Xou con Marc Giró’. El espacio cerró su etapa en RTVE con un 8,8%, perdiendo siete décimas respecto a la semana anterior.
Uno de los datos más destacados llegó desde Cuatro, donde ‘Código 10’ firmó uno de sus mejores resultados recientes al alcanzar un 8,6% de cuota de pantalla. Mientras, en laSexta, 'Batalla de restaurantes' consigue un 4,9%.
PRIME TIME
La 1
La Revuelta: 1.324.000 (10,3%)
Late Xou: 611.000 (8,8%)
Antena 3
El hormiguero: 1.847.000 (14,3%)
Renacer: 724.000 (10,1%)
Telecinco
El debate de las tentaciones: 1.095.000 (8,4%)
GH Dúo. Especial salvación: 729.000 (11,8%)
laSexta
laSexta clave: 507.000 (4%)
El intermedio: 862.000 (6,5%)
Batalla de restaurantes: 428.000 (4,9%)
Cuatro
First dates: 768.000 (5,9%)
First dates: 932.000 (7,1%)
Código 10: 545.000 (8,6%)
La 2
Cifras y letras: 526.000 (4%)
Cifras y letras: 654.000 (4,8%)
Documaster: 226.000 (2,2%)
LATE NIGHT
La 1
Late Xou: 126.000 (4,7%)
Antena 3
Renacer: 164.000 (5,8%)
laSexta
Batalla de restaurantes: 202.000 (5,2%)
Batalla de restaurantes: 110.000 (5,8%)
Cuatro
El desmarque. Madrugada: 130.000 (6,9%)
La 2
A mi manera: 47.000 (1,2%)
Conciertos Radio 3: 3.000 (0,2%)
TARDE
La 1
Directo al grano: 1.024.000 (11,6%)
Valle Salvaje: 889.000 (11,2%)
La promesa: 1.032.000 (12,2%)
Malas lenguas: 1.142.000 (11,8%)
Aquí la Tierra: 1.447.000 (13%)
Antena 3
Sueños de libertad: 1.282.000 (13,8%)
Y ahora, Sonsoles: 864.000 (10,2%)
Pasapalabra: 2.206.000 (20%)
Telecinco
El tiempo justo: 796.000 (9,3%)
El diario de Jorge: 901.000 (10,2%)
¡Allá tú!: 797.000 (7,4%)
laSexta
Zapeando: 481.000 (5,3%)
Más vale tarde: 512.000 (6,1%)
Cuatro
Todo es mentira: 621.000 (7,1%)
Lo sabe, no lo sabe: 432.000 (5%)
La 2
Saber y ganar: 591.000 (6,1%)
Grandes documentales: 286.000 (3,4%)
Malas lenguas: 551.000 (6,7%)
Tesoros ocultos con Bettany Hughes: 207.000 (2,1%)
Grandes diseños: 255.000 (2,2%)
MAÑANA
La 1
La hora de La 1: 421.000 (19,3%)
Mañaneros 360: 627.000 (16,8%)
Mañaneros 360: 1.097.000 (12,5%)
Antena 3
Espejo público: 451.000 (14,7%)
Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 882.000 (16%)
La ruleta de la suerte: 1.639.000 (20,6%)
Telecinco
La mirada crítica: 174.000 (9,1%)
El programa de AR: 351.000 (12,7%)
Vamos a ver: 447.000 (10,2%)
El precio justo: 623.000 (8%)
laSexta
Aruser@s el humorning: 218.000 (14%)
Aruser@s: 309.000 (12,2%)
Al rojo vivo: 322.000 (7,4%)
Cuatro
¡Toma salami!: 5.000 (0,4%)
Alerta cobra: 15.000 (0,8%)
Alerta cobra: 25.000 (1,2%)
Alerta cobra: 57.000 (2,2%)
En boca de todos: 269.000 (7,1%)
La 2
Pueblo de Dios: 10.000 (1%)
Arqueomanía: 11.000 (0,8%)
El reino de los pingüinos: 21.000 (1,1%)
Agrosfera: 35.000 (1,7%)
Aquí hay trabajo: 28.000 (1,1%)
La aventura del saber: 42.000 (1,5%)
Espacios increíbles: 61.000 (2,1%)
Nunca es demasiado pequeño: 64.000 (2%)
El western de La 2 “Winchester, uno entre mil”: 134.000 (3,3%)
El cazador: 136.000 (1,9%)
El cazador: 231.000 (2,3%)
INFORMATIVOS
Sobremesa
Antena 3 Noticias 1: 2.493.000 (24,5%)
Telediario 1: 1.701.000 (16,7%)
Informativos Telecinco 15h: 1.028.000 (10,1%)
laSexta Noticias 14h: 791.000 (8,8%)
Noticias Cuatro 1: 656.000 (8,3%)
Prime Time
Antena 3 Noticias 2: 2.333.000 (18,1%)
Telediario 2: 1.641.000 (12,9%)
laSexta Noticias 20h: 758.000 (7,2%)
Informativos Telecinco 21h: 911.000 (7,1%)
Noticias Cuatro 2: 663.000 (6,4%)
Matinal
Telediario matinal: 167.000 (19,3%)
Antena 3 Noticias de la mañana: 203.000 (15,7%)
El Matinal (Telecinco): 96.000 (7,4%)
RANKING
Diario: Antena 3 (14,1%), La 1 (12,5%), Telecinco (9,2%), Cuatro (6,3%), laSexta (6,2%), La 2 (3,4%).
Mensual: Antena 3 (12,5%), La 1 (12,4%), Telecinco (8,4%), Cuatro (6%), laSexta (6%), La 2 (3,3%).
