Triste noticia
La desgarradora razón por la que Antonio Canales abandonó ‘GH Dúo’: muere su hermano pequeño
El bailaor se marcha de la casa tras recibir la peor noticia familiar posible, poniendo en pausa su paso por el reality para estar junto a su familia y darle el último adiós.
Primer abandono en 'GH DÚO', que sacó a Antonio Canales de la casa ante la preocupación de los concursantes: "¿Pero se encuentra bien?"
La inesperada salida de Antonio Canales de 'GH Dúo' ha sido uno de los momentos más impactantes de esta edición del reality de Telecinco. El artista sevillano, que estaba concursando junto a Raquel Salazar, comunicó su marcha a través de la organización del programa que informó de que su participación había llegado a su fin “por causa de fuerza mayor ajena al programa”.
Según ha podido confirmar la prensa del corazón, el motivo de esta decisión tan abrupta y dolorosa ha sido el fallecimiento de su hermano pequeño, Francisco Javier Gómez de los Reyes, mientras Canales se encontraba dentro de la casa de Tres Cantos. La familia se puso en contacto con la producción para transmitir la trágica noticia y permitirle así desplazarse inmediatamente a Sevilla.
Tras abandonar el concurso, el bailaor se trasladó junto a sus allegados al tanatorio en la capital hispalense para despedirse de su hermano. Allí se organizó un responso en su memoria, al que acudieron familiares y amigos más cercanos para rendir homenaje a la víctima. La pérdida ha dejado consternado al entorno de Canales y ha sacudido también a sus compañeros dentro de 'GH Dúo', que han mostrado su apoyo desde el programa y en redes.
Desde Telecinco han trasladado públicamente su apoyo al artista en estos momentos tan duros: "Le enviamos todo nuestro cariño y apoyo. La casa de GH Dúo siempre estará abierta para él", reza el comunicado emitido por la dirección del espacio, que ha querido dejar claro que la salida del bailaor no responde a ninguna situación interna del concurso, sino a este terrible episodio personal.
- Noruega informa por carta a sus ciudadanos de la incautación de propiedades y bienes si llegan tiempos de guerra: 'Deben estar listos
- Los oftalmólogos critican que los ópticos prescriban las ayudas para gafas y lentillas: 'Pueden graduar la vista, pero no hacer diagnósticos
- China suspendió proyectos, anunció inspecciones y rebajó la velocidad de los trenes en 50 km/h tras el grave accidente de Wenzhou
- Última hora del accidente de tren en Catalunya | Un muerto tras descarrilar un tren de Rodalies entre Martorell y Gelida
- Audiencias TV ayer | ‘GH Dúo’ se despide del doble dígito en domingo mientras la actualidad informativa impulsa a La 1
- Goldman Sachs y otros gigantes de Wall Street ven señales de 'fin de ciclo' en el bitcoin
- Un muerto y cinco heridos graves en el descarrilamiento de un tren en Gelida por la caída de un muro de contención
- ¿Qué es la osteomielitis púbica, la infección 'poco frecuente' que sufre Salvador Illa?