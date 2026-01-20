Accidente en Adamuz
Polémica en TVE: la experta de la Academia de Prisiones genera críticas por su camiseta con publicidad
Usuarios en redes acusan de oportunismo a la invitada por llevar puesta una camiseta con el nombre de su web durante el especial informativo
La emisión del especial informativo de anoche en TVE se convirtió en tendencia por un detalle que pasó desapercibido para algunos, pero que generó un aluvión de críticas en redes: la experta de la Academia de Prisiones apareció en pantalla luciendo una camiseta con el texto “Academiadeprisiones.es”.
Un tuit que rápidamente se volvió viral resumía la indignación de los espectadores: “¿Qué coño hace la de Academia de Prisiones aprovechando que sale en la tele para hacerse publicidad? ¿Se puede ser más oportunista?”. La publicación acumuló cientos de comentarios en pocas horas, disparando la polémica sobre la supuesta autopromoción.
Muchos usuarios señalaron que el gesto resultaba poco apropiado en un espacio informativo, cuestionando la profesionalidad de aprovechar la visibilidad de TVE para promocionar un proyecto personal. La camiseta con la web fue percibida como un intento deliberado de marketing.
Hasta el momento, ni TVE ni la propia experta han respondido a las críticas. La discusión, que sigue creciendo en Twitter y otras plataformas, abre un debate sobre los límites entre la participación profesional y la autopromoción en medios de comunicación.
- Noruega informa por carta a sus ciudadanos de la incautación de propiedades y bienes si llegan tiempos de guerra: 'Deben estar listos
- La justicia avala la multa de 20.000 euros de la Generalitat al bus tránsfobo de Hazte Oír
- Catalunya plantea bajarle el salario a un funcionario si le falta al respeto a un ciudadano
- Audiencias TV ayer: 'Got Talent' baja y no puede aguantar el ritmo de 'La ruleta de la suerte', que lidera la noche
- Disruptores endocrinos, los químicos invisibles que alteran nuestras hormonas
- Salvador Illa estará ingresado dos semanas por una pérdida de fuerza en las piernas pendiente de diagnóstico
- El veto al dinero en efectivo en el bus de Barcelona que deja sin seguro a pasajeros: “No es lo mismo no pagar que no poder pagar
- Cambio importante en el caso de Julio Iglesias: la policía dominicana ya investiga al cantante