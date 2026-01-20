Polémica en TVE: la experta de la Academia de Prisiones genera críticas por su camiseta con publicidad

La emisión del especial informativo de anoche en TVE se convirtió en tendencia por un detalle que pasó desapercibido para algunos, pero que generó un aluvión de críticas en redes: la experta de la Academia de Prisiones apareció en pantalla luciendo una camiseta con el texto “Academiadeprisiones.es”.

Un tuit que rápidamente se volvió viral resumía la indignación de los espectadores: “¿Qué coño hace la de Academia de Prisiones aprovechando que sale en la tele para hacerse publicidad? ¿Se puede ser más oportunista?”. La publicación acumuló cientos de comentarios en pocas horas, disparando la polémica sobre la supuesta autopromoción.

Muchos usuarios señalaron que el gesto resultaba poco apropiado en un espacio informativo, cuestionando la profesionalidad de aprovechar la visibilidad de TVE para promocionar un proyecto personal. La camiseta con la web fue percibida como un intento deliberado de marketing.

Hasta el momento, ni TVE ni la propia experta han respondido a las críticas. La discusión, que sigue creciendo en Twitter y otras plataformas, abre un debate sobre los límites entre la participación profesional y la autopromoción en medios de comunicación.