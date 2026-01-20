Gratitud eterna
“Este niño es un ángel”: el emocionante "reencuentro" televisivo entre el padre de un rescatado y el joven de 16 años que le salvó la vida en Adamuz
Julio, de 16 años, conmovió en directo en ‘Hoy en día’ tras auxiliar a varias personas en el accidente de tren, entre ellas al hijo de Carmelo.
La tragedia del accidente ferroviario de Adamuz dejó este lunes una historia de humanidad que emocionó a los espectadores de ‘Hoy en día’, el programa de Toñi Moreno en Canal Sur. Julio, un chico de solo 16 años, intervino en directo para relatar cómo ayudó a sacar del tren a varias personas atrapadas tras el siniestro, sin imaginar que al otro lado del teléfono estaba el padre de uno de los jóvenes a los que había rescatado.
La conexión con Carmelo convirtió el programa en un momento muy emotivo, al escuchar que “¿Tú eres el que sacaste a mi hijo? ¿Tú eres el que sacaste a mi hijo?”, preguntó el padre visiblemente nervioso. Julio no dudó: “Sí, que le gustaba el fútbol, ¿no?”. La respuesta desató el llanto de Carmelo, que exclamó: “Tú eres el ángel de mi hijo. ¡Madre mía!”.
El joven explicó cómo intentaron mantener consciente al herido: “Le decíamos que era un guerrero, que se despertara, que no estaba en un sueño”. Carmelo, entre lágrimas, confirmó la escena: “Sí, sí. Eres tú, ‘pisha’, eres tú. Yo, cuando él se recupere un poquito más, quería ir a tu pueblo, porque yo quería dar contigo”. Y añadió una petición directa: “Si tú me lo permites, yo, cuando él se ponga un poquito mejor, queremos, mi familia y yo, aunque sea darte un abrazo y agradecértelo”.
Julio quiso compartir el mérito del rescate y relató las duras condiciones en las que actuaron: “Estaba yo y también un amigo, que nos turnamos, porque yo iba sin zapatillas, se las dejé a otra persona, y el suelo estaba lleno de cristales”. Explicó que fue su amigo José quien finalmente llevó al joven herido hasta una zona segura.
El cierre del testimonio fue aún más conmovedor. Carmelo confirmó que su hijo se encontraba a salvo: “Aquí lo tengo atrás, llorando. Mi hijo está bien, ya vamos camino de casa”. Y, sin poder contener la emoción, concluyó dirigiéndose a Julio: “De verdad que este niño es un ángel, este niño es el ángel de nuestra familia. Muchísimas gracias”.
