Nacho Abad pierde la calma en 'En boca de todos' y paraliza una entrevista tras un tenso choque por el accidente de Adamuz: "A mí no me des lecciones de moral"

La cobertura del accidente ferroviario de Adamuz dejó este martes una escena de fuerte tensión en 'En boca de todos'. Nacho Abad mostró su lado más visceral, donde perdió la paciencia y decidió finalizar abruptamente una conexión en directo tras un enfrentamiento con un representante sindical.

El programa llevaba toda la jornada centrado en analizar el siniestro, con presencia en plató de colaboradores, expertos y representantes políticos. Uno de los invitados fue Joan Rodríguez, portavoz de un sindicato del sector, que intervenía para abordar las hipótesis sobre las causas del accidente y las denuncias previas sobre el estado de las infraestructuras ferroviarias.

Desde el inicio de la entrevista, el sindicalista optó por un discurso de extrema cautela, evitando pronunciarse sobre la posible rotura de un tramo de vía mostrada por la Guardia Civil y remitiendo cualquier análisis a la Comisión de Investigación. Abad trató de llevar la conversación a un terreno más amplio, recordando precedentes como el accidente de Angrois y las críticas posteriores a la gestión de las investigaciones, pero Rodríguez se desmarcó asegurando que entonces “no estaba en el sector”.

La tensión fue creciendo cuando el presentador sacó a colación las quejas de maquinistas sobre el estado de las líneas de media y larga distancia y la alta velocidad. Rodríguez reconoció denuncias “en general”, pero evitó concretar sobre el tramo afectado. A preguntas insistentes de Abad sobre si el sindicato tenía constancia de incidencias concretas, el portavoz respondió que es “muy complicado” tener controladas todas, lo que derivó en un cruce cada vez más incómodo.

El punto de desencuentro llegó cuando Abad preguntó directamente si el accidente podía estar relacionado con una falta de inversión. Rodríguez negó con gestos y acusó al presentador de poner palabras en su boca. “Es una falta de respeto para las víctimas”, afirmó antes de anunciar que abandonaba la conexión.

La reacción de Abad fue inmediata y contundente. Visiblemente enfadado, respondió: “A mí no me des lecciones de moral. Llevo nueve horas de directo hablando con víctimas, consolando y recogiendo testimonios”. Tras cortar la conexión, el presentador se fue a publicidad sin ocultar su indignación, dejando uno de los momentos más tensos del programa.