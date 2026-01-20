Marta López rompe a llorar en directo al hablar de una familia amiga, víctima en la tragedia de Adamuz: "No se ha acercado nadie a preguntar"

La tragedia del accidente ferroviario de Adamuz ha dejado, además de víctimas, un relato de abandono que ha llegado a la televisión de la mano de Marta López. La tertuliana utilizó su intervención en ‘El tiempo justo’ para denunciar públicamente la falta de atención institucional a una de las familias afectadas, cuyo caso conoce de primera mano.

Según explicó, pasó gran parte del día junto a una niña de seis años —la única superviviente de su núcleo familiar— sin que ningún organismo se interesara por su estado físico o emocional. “Estuve todo el día con la niña y no se ha acercado nadie a preguntar cómo está. Nadie”, afirmó, desmontando el argumento oficial sobre la existencia de apoyo psicológico centralizado: “Da igual que digan que hay psicólogos en un centro cívico, la niña no está allí”.

Solo después de detallar esa situación, López reveló el vínculo personal que la une a la familia Zamorano Álvarez. Lejos de una relación circunstancial, explicó que forma parte de su entorno más íntimo. “Son mi familia y yo les quiero con locura. A esos niños los he visto nacer. Es terrible”, dijo, visiblemente afectada.

La colaboradora también relató el calvario vivido junto a la abuela de la menor en su intento por obtener información oficial sobre Cristina, la madre de la niña, cuyo paradero seguía sin confirmarse. Según su testimonio, la desesperación chocó con el silencio administrativo: “La pobre mujer llorando, suplicando información, y la respuesta era que ya había llamado demasiadas veces”.