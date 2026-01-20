Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente tren CórdobaIryoMadrid-BarcelonaGroenlandiaSalvador IllaPeste porcinaLluviasBadalonaHuaweiBegoña GómezFilminElecciones Aragon 2026
instagramlinkedin

Fin de ciclo

Último programa de 'Late Xou' con Marc Giró en TVE: hora y lista de invitados

El programa de humor y entrevistas finaliza tras el fichaje del presentador por Atresmedia

Marc Giró abandona TVE y ficha por Atresmedia para presentar un nuevo programa en laSexta: primeros datos de este formato

Marc Giró en 'Late Xou'

Marc Giró en 'Late Xou' / LA 1

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El año 2026 empezó con un bombazo televisivo que rompía todas las previsiones: Marc Giró fichaba por Atresmedia y abandonaba así TVE. A pesar de la noticia, aún quedaban dos programas grabados de 'Late Xou' por emitir y hoy es el día de ver el último.

Después de 'La revuelta', en torno a las 23:00 horas, Marc Giró saludará por última vez al público de TVE. A partir de mañana, quedará menos tiempo para conocer su nuevo proyecto en laSexta, donde presentará un programa -previsiblemente similar al de la cadena pública-.

Los invitados que esta noche acompañarán a Marc Giró en su último programa son muchos y variados. En primer lugar, María del Monte será entrevistada por el catalán. Una entrevista, que aunque grabada con anterioridad, se verá después del accidente de Adamuz, en el que la andaluza ha perdido a una compañera.

Por otro lado, el show recibirá en simultáneo a cuatro supermodelos españolas como son Judit Mascó, Laura Sánchez, Martina Klein y Verónica Blume. Por último, el médico Oriol Mitjá será entrevistado por el presentador.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Noruega informa por carta a sus ciudadanos de la incautación de propiedades y bienes si llegan tiempos de guerra: 'Deben estar listos
  2. Los oftalmólogos critican que los ópticos prescriban las ayudas para gafas y lentillas: 'Pueden graduar la vista, pero no hacer diagnósticos
  3. La justicia avala la multa de 20.000 euros de la Generalitat al bus tránsfobo de Hazte Oír
  4. Catalunya plantea bajarle el salario a un funcionario si le falta al respeto a un ciudadano
  5. Audiencias TV ayer: 'Got Talent' baja y no puede aguantar el ritmo de 'La ruleta de la suerte', que lidera la noche
  6. Goldman Sachs y otros gigantes de Wall Street ven señales de 'fin de ciclo' en el bitcoin
  7. Audiencias TV ayer | ‘GH Dúo’ se despide del doble dígito en domingo mientras la actualidad informativa impulsa a La 1
  8. Disruptores endocrinos, los químicos invisibles que alteran nuestras hormonas

España cede ante Hungría y se despide de las medallas en el Europeo (14-15)

España cede ante Hungría y se despide de las medallas en el Europeo (14-15)

Último programa de 'Late Xou' con Marc Giró en TVE: hora y lista de invitados

Último programa de 'Late Xou' con Marc Giró en TVE: hora y lista de invitados

Marlaska: "Todas las hipótesis están abiertas"

Marta López rompe a llorar en directo al hablar de una familia amiga, víctima en la tragedia de Adamuz: "No se ha acercado nadie a preguntar"

Marta López rompe a llorar en directo al hablar de una familia amiga, víctima en la tragedia de Adamuz: "No se ha acercado nadie a preguntar"

Bruselas presenta la primera estrategia europea contra el racismo con el mundo en guerra contra la inclusión

Bruselas presenta la primera estrategia europea contra el racismo con el mundo en guerra contra la inclusión

Día 'horribilis' en Rodalies por la meteorología y una incidencia en el centro de control de Adif

Día 'horribilis' en Rodalies por la meteorología y una incidencia en el centro de control de Adif

Este es el suplemento que me ayudó a perder los kilos de Navidad y estilizar mi silueta en tres semanas

Este es el suplemento que me ayudó a perder los kilos de Navidad y estilizar mi silueta en tres semanas

DIRECTO TRUMP | Una oenegé venezolana exige información sobre 200 presos políticos en paradero desconocido

DIRECTO TRUMP | Una oenegé venezolana exige información sobre 200 presos políticos en paradero desconocido