Fin de ciclo
Último programa de 'Late Xou' con Marc Giró en TVE: hora y lista de invitados
El programa de humor y entrevistas finaliza tras el fichaje del presentador por Atresmedia
Marc Giró abandona TVE y ficha por Atresmedia para presentar un nuevo programa en laSexta: primeros datos de este formato
El año 2026 empezó con un bombazo televisivo que rompía todas las previsiones: Marc Giró fichaba por Atresmedia y abandonaba así TVE. A pesar de la noticia, aún quedaban dos programas grabados de 'Late Xou' por emitir y hoy es el día de ver el último.
Después de 'La revuelta', en torno a las 23:00 horas, Marc Giró saludará por última vez al público de TVE. A partir de mañana, quedará menos tiempo para conocer su nuevo proyecto en laSexta, donde presentará un programa -previsiblemente similar al de la cadena pública-.
Los invitados que esta noche acompañarán a Marc Giró en su último programa son muchos y variados. En primer lugar, María del Monte será entrevistada por el catalán. Una entrevista, que aunque grabada con anterioridad, se verá después del accidente de Adamuz, en el que la andaluza ha perdido a una compañera.
Por otro lado, el show recibirá en simultáneo a cuatro supermodelos españolas como son Judit Mascó, Laura Sánchez, Martina Klein y Verónica Blume. Por último, el médico Oriol Mitjá será entrevistado por el presentador.
