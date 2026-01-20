¡Bombazo! Karol G y Feid ponen punto y final a su relación: Se confirma la ruptura de la pareja

Karol G y Feid habrían puesto fin a su relación tras casi tres años juntos, según confirma el portal estadounidense TMZ. La noticia explotó este martes 20 de enero, después de que fuentes cercanas a los artistas revelaran que la pareja decidió tomar caminos separados hace algunos meses, aunque manteniendo una relación cordial y sin escándalos públicos.

La pareja, una de las más seguidas del género urbano latino, había cultivado un vínculo discreto pero estable desde 2022, cuando empezaron los rumores tras su colaboración en el tema 'Friki' y varias apariciones conjuntas. A pesar de que nunca confirmaron abiertamente todos los detalles de su romance, sus fanáticos siempre pudieron ver muestras de cariño en redes y eventos durante los primeros años de relación.

En los últimos meses, la ausencia de publicaciones juntos y la falta de apariciones públicas alimentaron las especulaciones de ruptura entre seguidores y medios especializados, algo que ahora parece haberse confirmado con la información de TMZ. Pese a la separación, los dos artistas no han emitido un comunicado oficial ni han hablado directamente del tema en sus redes sociales.

Hasta el momento, la ruptura ha sido descrita como amistosa, sin terceras personas involucradas ni conflictos abiertos, lo que ha calmado un poco las reacciones de los fans en plataformas digitales. Este giro pone fin a una de las historias de amor más comentadas dentro de la industria musical latina, mientras sus seguidores siguen pendientes de cualquier declaración oficial.

Se acaba de esta manera una historia de amor que tuvo mucho protagonismo en España, donde la pareja solía veranear. En el año 2024, en medio de las giras de Karol G y Feid, los artistas ofrecieron una colaboración en el Metropolitano durante el concierto del Ferxxo, - días después de los cuatro conciertos de la colombiana en el Bernabeú - regalando a sus seguidores un beso en público al término de la actuación.