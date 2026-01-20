Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

'La isla de las tentaciones' perdió a una de sus parejas para el debate final: "La cosa se ha complicado"

Una de las parejas no pudo acudir al plató donde se celebró el primero de los tres debates finales de esta edición

Sandra Barneda en 'El Debate de las tentaciones'

Sandra Barneda en 'El Debate de las tentaciones' / TELECINCO

Kevin Rodríguez

Kevin Rodríguez

Tenerife
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Una de las parejas más mediáticas de 'La isla de las tentaciones 9', Mayeli y Álvaro, se ausentó en el debate final del programa emitido anoche, algo que no pasó desapercibido para los seguidores del formato. La presentadora, Sandra Barneda, rompió el hielo nada más comenzar el programa para explicar por qué la pareja no se encontraba en plató.

“Álvaro y Mayeli tenían que estar en el plató con todos nosotros, pero la cosa se ha complicado. Hay algo que les ha impedido acudir a este debate”, dijo Barneda, dejando en el aire las primeras dudas entre la audiencia sobre qué había ocurrido con los protagonistas.

La presentadora mostró entonces una imagen de Mayeli en el hospital, donde estaba siendo monitorizada en estos días debido a su avanzado embarazo. Muy pronto será “madre primeriza”, recordó Barneda, señalando que la pareja podría haber preferido centrarse en este momento tan importante antes que en el habitual cara a cara televisivo.

Tras el anuncio, la dirección del programa aseguró que en el transcurso de la noche intentarían contactar con Mayeli y Álvaro para que expliquen en primera persona su situación actual y los motivos exactos de su ausencia. La noticia ha generado multitud de reacciones entre los fans del reality, que esperaban verles compartir plató junto a otras parejas de la edición.

