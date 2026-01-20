Cambio de planes
‘El Hormiguero’ reajusta su semana tras la tragedia del tren y mueve la visita de Óscar Casas y Ana Mena: este invitado aplaza su entrevista sin fecha prevista
La cancelación del programa por el accidente ferroviario obliga a modificar la agenda prevista y deja en pausa la visita de Antonio Orozco.
La cobertura extraordinaria del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz alteró este lunes la programación de las principales cadenas y tuvo una consecuencia directa en 'El Hormiguero'. El espacio de Pablo Motos no se emitió y cedió su franja a un especial de 'Antena 3 Noticias' presentado por Vicente Vallés, lo que dejó en suspenso la entrevista que estaba prevista para esa noche.
Los invitados anunciados para el lunes eran Óscar Casas y Ana Mena, que iban a acudir al programa para presentar ‘Ídolos’, la película que protagonizan y que llegará a los cines el próximo 23 de enero. Tras la cancelación, el canal ha confirmado a YOTELE que ambos visitarán finalmente el plató este martes 20 de enero, un día más tarde de lo inicialmente previsto.
Este movimiento ha provocado un efecto dominó en la agenda semanal. El principal afectado es Antonio Orozco, cuya visita estaba cerrada para el martes. Según fuentes de Atresmedia, su participación queda aplazada sin fecha concreta, a la espera de ser reubicada en próximas semanas.
Con el nuevo encaje de invitados, el programa ha redefinido su parrilla para lo que resta de semana. El miércoles 21 de enero se mantiene la visita de Carmen Machi y Paco León, que acudirán para presentar ‘Aída y vuelta’, mientras que el jueves 22 será el turno de El Xokas.
