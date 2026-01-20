Filmin, en el punto de mira del independentismo: tras las pintadas en su sede por un documental sobre la actuación policial, pone fecha límite para retirarlo

La plataforma audiovisual Filmin ha denunciado un ataque vandálico contra su sede en Barcelona tras la polémica generada por la incorporación a su catálogo de un documental sobre las manifestaciones independentistas de octubre de 2019. La fachada del edificio amaneció este martes con una pintada en la que se acusa a la empresa de ser “colaboracionista” con “la represión española”.

El fundador y director editorial de la plataforma, Jaume Ripoll, dio a conocer lo sucedido a través de la red social X, donde reconoció sentirse “triste” y “bastante hecho polvo” por una situación que, según explicó, se produce tras varios días de presión y críticas desde sectores del independentismo catalán.

El foco de la controversia es el documental ‘Ícaro: la semana en llamas’, una producción de 2022 que Filmin ofrece de forma temporal y que se centra en el testimonio de agentes de la Policía Nacional desplegados durante los disturbios posteriores a la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes del Procés. El filme ha sido cuestionado por explicar los hechos desde la perspectiva policial, sin incorporar el relato de los manifestantes, algo que sus detractores consideran una legitimación de la actuación de los cuerpos de seguridad.

Ante las críticas, Ripoll subrayó que Filmin no aplica filtros ideológicos previos a las obras que programa y defendió la pluralidad como uno de los principios de la plataforma. En un comunicado difundido el lunes, la empresa reconoció que el documental “aporta una mirada concreta” y recordó que “programar una película en Filmin no equivale a suscribir su enfoque”.

La compañía también quiso aclarar que no ha participado ni en la producción ni en la distribución del documental, limitándose a su exhibición durante un periodo concreto. En ese sentido, Filmin confirmó que ‘Ícaro: la semana en llamas’ abandonará el catálogo el próximo 31 de enero, una vez finalicen los derechos de emisión y sin que esté prevista su renovación.

Dirigido por Susana de Alonso y Elena García Cedillo, el documental utiliza audios internos, imágenes grabadas por cámaras policiales y testimonios directos de agentes de la Unidad de Intervención Policial para reconstruir aquellos días. Filmin defiende que este enfoque no pretende cerrar el debate, sino ampliarlo: “El cine no debe servir solo para confirmar lo que ya pensamos, sino también para mirar de frente aquello que nos incomoda, con espíritu crítico”.