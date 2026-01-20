Programa 1
Ana revive la muerte del amor de su vida y se rompe en 'Casados a primera vista': "Tuvo un accidente"
La concursante rompe a hablar de su pasado tras contar que el amor de su vida nunca volvió a casa, un momento que ha dejado roto al resto de solteras del programa
En el estreno de 'Casados a primera vista', una de las participantes, Ana, protagonizó uno de los momentos más emotivos de la temporada al relatar delante de sus compañeras una parte muy personal de su pasado que explica buena parte de su búsqueda del amor.
La concursante malagueña, que participa en el reality con la ilusión de encontrar una nueva historia de amor, abrió su corazón durante una ronda de confesiones en la despedida de solteras. “Tuvo un accidente de tráfico y nunca más volvió a casa”, explicó al hablar de su pareja anterior, que considera “el amor de su vida”.
El impacto de sus palabras fue inmediato en el grupo: varias de sus compañeras se emocionaron profundamente y una de ellas incluso tuvo que ausentarse momentáneamente para recomponerse. La confesión también provocó reflexiones sobre sus propias experiencias sentimentales entre las participantes, intensificando la atmósfera emocional del programa.
Tras ese momento, el resto de chicas se mostró cercana y solidaria con Ana, abrazándola y agradeciéndole su sinceridad. Este gesto, además de arrojar luz sobre su pasado más íntimo, marca un punto clave en su camino dentro del reality y en su relación con el resto de protagonistas.
