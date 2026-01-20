Lunes 19 de enero 2026
Audiencias TV ayer: 'Casados a primera vista' se impone a los especiales de Adamuz y 'Mañaneros' alcanza su máximo histórico
'Espejo Público', Sonsoles, 'Todo es mentira' y 'Más Vale Tarde' también anotan récord de temporada con la cobertura del accidente
El accidente de Adamuz alteró ayer toda la programación y se puede decir que las cadenas acabaron perdiendo, al menos por la noche. La 1, Antena 3, laSexta y Cuatro levantaron sus ofertas para ofrecer la última hora del accidente ferroviario que ya de ha cobrado 40 vidas.
No así Telecinco, que mantuvo el estreno de 'Casados a primera vista' y se llevó el gato al agua. El reality logró en la cadena de Mediaset el segundo mejor estreno de su historia en share al convencer a un 13,9% y 947.000 espectadores, siendo líder de la noche.
Histórico estrenos 'Casados a primera vista'
'Casados a primera vista 2015' (Antena 3): 15,5% y 2.998.000
'Casados a primera vista 2016' (Antena 3): 13,7% y 2.395.000
'Casados a primera vista 2017' (Antena 3): 10,9% y 1.703.000
'Casados a primera vista 2018' (Antena 3): 11,4% y 1.619.000
'Casados a primera vista 2026' (Telecinco): 13,9% y 947.000
En cuanto a los matinales, 'Mañaneros 360' aprovechó el accidente en Adamuz. El programa de Javier Ruiz y Adela González registró máximo histórico con un espectacular 21% y 826.000 seguidores.
PRIME TIME
Telecinco
La isla de las Tentaciones: 10,1% y 1268.000
Casados a primera vista: 13,9% y 947.000
Antena 3
Especial Informativo: 11,5% y 1.257.000
La 1
Especial informativo: 8,7% y 833.000
Cuatro
First Dates: 6% y 812.000 / 8% y 1.020.000
Código 10: Especial Adamuz : 7,4% y 457.000
laSexta
laSexta Clave: 4,9% y 627.000
laSexta Noticias: Especial: 4,6% y 571.000
El Taquillazo: Bus 657: El golpe del siglo: 3,3% y 207.000
La 2
Cifras y letras: 3,9% y 520.000 / 5,7% y 784.000
Cine Clásico: 3,8% y 408.000
LATE NIGHT
Telecinco
GH DÚO: 12,1% y 340.000
La 1
Informativo 24h: 6,8% y 166.000
Diario América: 7,8% y 133.000
Cuatro
El Desmarque: 7% y 121.p00
Antena 3
Renacer: 5,4% y 195.000
laSexta
Cine: : El ultimo boy scout: 4,2% y 96.000
TARDE
Antena 3
Sueños de Libertad: 13,9% y 1.349.000
Y Ahora Sonsoles: 11% y 961.000
Pasapalabra: 20,5% y 2.292.000
La 1
Directo al grano: 12,4% y 1.146.000
Valle Salvaje: 11,9% y 990.000
La promesa: 12,5% y 1.082.000
Malas lenguas: 11,1% y 1.090.000
Telecinco
El tiempo justo: 8% y 720.000
El diario de Jorge: 8,5% y 767.000
Allá Tú: 7,3% y 803.000
laSexta
Más Vale Tarde: 5,1% y 482.000 / 7,6% y 657.000
Cuatro
Todo es mentira: 7,5% y 692.000
Lo sabe, no lo sabe: 5,1% y 453.000
La 2
El Cazador: 1,7% y 180.000
Saber y ganar: 5,7% y 580.000
Grandes Documentales: 4,5% y 399.000
Malas lenguas: 7,5% y 640.000
Tesoros ocultos con bettany hughes: 2,7% y 268.0000
Grandes diseños: 2,4% y 281.000
MAÑANA
La 1
La Hora de La 1: 24,6% y 574000
Mañaneros 360: 21% y 826.000
Antena 3
Espejo Público: 13,3% y 451.000
La ruleta de la suerte: 19,2% y 1.602.000
laSexta
Aruser@s: 11,9% y 187.000 / 12,8% y 295.000
Al Rojo Vivo: 7,8 y 234.00 / 8,3% y 454.000
Telecinco
La mirada crítica: 10,3% y 203.000
El programa de AR: 12,3% y 414.000
El precio justo: 7,2% y 589.000
Cuatro
Alerta Cobra: 0,5% y 10.000 / 0,8% y 18.000 / 0,9% y 24.000
En boca de todos: 5,9% y 230.000
La 2
El cazador: 1,7% y 125.000
INFORMATIVOS
Tarde
Antena 3 Noticias 1: 23,8% y 2.549.000
Telediario 1: 19,2% y 2.058.000
Informativos Telecinco 15H: 9,8% y 1.049.000
laSexta Noticias 14H: 9% y 829,.000
Noticias Cuatro 1: 8,6% y 719.000
Noche
Antena 3 Noticias 2: 21% y 2.752.000
Telediario 2: 14,1% y 1.872.000
laSexta Noticias 20H: 10% y 1.067.000
Informativos Telecinco 21H: 7,5% y 989.000
Noticias Cuatro 2: 5,5% y 591.000
RÁNKING
Diario: La 1 (13,8%), Antena 3 (13,7%), Telecinco (9,3%), Cuatro (6,2%), laSexta (6,1%), La 2 (3,8%).
Mes: Antena 3 (12,4%), La 1 (12,4%), Telecinco (8,4%), Cuatro (6%), laSexta (5,9%), La 2 (3,2%)
