Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente tren CórdobaSalvador IllaOsteomielitis púbicaValentinoLluvia CatalunyaNoruegaTrumpGaudíJulio IglesiasBarcelonaElecciones Aragon 2026
instagramlinkedin

Lunes 19 de enero 2026

Audiencias TV ayer: 'Casados a primera vista' se impone a los especiales de Adamuz y 'Mañaneros' alcanza su máximo histórico

'Espejo Público', Sonsoles, 'Todo es mentira' y 'Más Vale Tarde' también anotan récord de temporada con la cobertura del accidente

'Casados a primera vista' / 'Mañaneros'

'Casados a primera vista' / 'Mañaneros' / TELECINCO / LA 1

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El accidente de Adamuz alteró ayer toda la programación y se puede decir que las cadenas acabaron perdiendo, al menos por la noche. La 1, Antena 3, laSexta y Cuatro levantaron sus ofertas para ofrecer la última hora del accidente ferroviario que ya de ha cobrado 40 vidas.

No así Telecinco, que mantuvo el estreno de 'Casados a primera vista' y se llevó el gato al agua. El reality logró en la cadena de Mediaset el segundo mejor estreno de su historia en share al convencer a un 13,9% y 947.000 espectadores, siendo líder de la noche.

Histórico estrenos 'Casados a primera vista'

'Casados a primera vista 2015' (Antena 3): 15,5% y 2.998.000

'Casados a primera vista 2016' (Antena 3): 13,7% y 2.395.000

'Casados a primera vista 2017' (Antena 3): 10,9% y 1.703.000

'Casados a primera vista 2018' (Antena 3): 11,4% y 1.619.000

'Casados a primera vista 2026' (Telecinco): 13,9% y 947.000

En cuanto a los matinales, 'Mañaneros 360' aprovechó el accidente en Adamuz. El programa de Javier Ruiz y Adela González registró máximo histórico con un espectacular 21% y 826.000 seguidores.

PRIME TIME

Telecinco

La isla de las Tentaciones: 10,1% y 1268.000

Casados a primera vista: 13,9% y 947.000

Antena 3

Especial Informativo: 11,5% y 1.257.000

La 1

Especial informativo: 8,7% y 833.000

Cuatro

First Dates: 6% y 812.000 / 8% y 1.020.000

Código 10: Especial Adamuz : 7,4% y 457.000

laSexta

laSexta Clave: 4,9% y 627.000

laSexta Noticias: Especial: 4,6% y 571.000

El Taquillazo: Bus 657: El golpe del siglo: 3,3% y 207.000

La 2

Cifras y letras: 3,9% y 520.000 / 5,7% y 784.000

Cine Clásico: 3,8% y 408.000

LATE NIGHT

Telecinco

GH DÚO: 12,1% y 340.000

La 1

Informativo 24h: 6,8% y 166.000

Diario América: 7,8% y 133.000

Cuatro

El Desmarque: 7% y 121.p00

Antena 3

Renacer: 5,4% y 195.000

laSexta

Cine: : El ultimo boy scout: 4,2% y 96.000

TARDE

Antena 3

Sueños de Libertad: 13,9% y 1.349.000

Y Ahora Sonsoles: 11% y 961.000

Pasapalabra: 20,5% y 2.292.000

La 1

Directo al grano: 12,4% y 1.146.000

Valle Salvaje: 11,9% y 990.000

La promesa: 12,5% y 1.082.000

Malas lenguas: 11,1% y 1.090.000

Telecinco

El tiempo justo: 8% y 720.000

El diario de Jorge: 8,5% y 767.000

Allá Tú: 7,3% y 803.000

laSexta

Más Vale Tarde: 5,1% y 482.000 / 7,6% y 657.000

Cuatro

Todo es mentira: 7,5% y 692.000

Lo sabe, no lo sabe: 5,1% y 453.000

La 2

El Cazador: 1,7% y 180.000

Saber y ganar: 5,7% y 580.000

Grandes Documentales: 4,5% y 399.000

Malas lenguas: 7,5% y 640.000

Tesoros ocultos con bettany hughes: 2,7% y 268.0000

Grandes diseños: 2,4% y 281.000

MAÑANA

La 1

La Hora de La 1: 24,6% y 574000

Mañaneros 360: 21% y 826.000

Antena 3

Espejo Público: 13,3% y 451.000

La ruleta de la suerte: 19,2% y 1.602.000

laSexta

Aruser@s: 11,9% y 187.000 / 12,8% y 295.000

Al Rojo Vivo: 7,8 y 234.00 / 8,3% y 454.000

Telecinco

La mirada crítica: 10,3% y 203.000

El programa de AR: 12,3% y 414.000

El precio justo: 7,2% y 589.000

Cuatro

Alerta Cobra: 0,5% y 10.000 / 0,8% y 18.000 / 0,9% y 24.000

En boca de todos: 5,9% y 230.000

La 2

El cazador: 1,7% y 125.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 23,8% y 2.549.000

Telediario 1: 19,2% y 2.058.000

Informativos Telecinco 15H: 9,8% y 1.049.000

laSexta Noticias 14H: 9% y 829,.000

Noticias Cuatro 1: 8,6% y 719.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 21% y 2.752.000

Telediario 2: 14,1% y 1.872.000

laSexta Noticias 20H: 10% y 1.067.000

Informativos Telecinco 21H: 7,5% y 989.000

Noticias Cuatro 2: 5,5% y 591.000

RÁNKING

Diario: La 1 (13,8%), Antena 3 (13,7%), Telecinco (9,3%), Cuatro (6,2%), laSexta (6,1%), La 2 (3,8%).

Mes: Antena 3 (12,4%), La 1 (12,4%), Telecinco (8,4%), Cuatro (6%), laSexta (5,9%), La 2 (3,2%)

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Noruega informa por carta a sus ciudadanos de la incautación de propiedades y bienes si llegan tiempos de guerra: 'Deben estar listos
  2. La justicia avala la multa de 20.000 euros de la Generalitat al bus tránsfobo de Hazte Oír
  3. Catalunya plantea bajarle el salario a un funcionario si le falta al respeto a un ciudadano
  4. Audiencias TV ayer: 'Got Talent' baja y no puede aguantar el ritmo de 'La ruleta de la suerte', que lidera la noche
  5. Disruptores endocrinos, los químicos invisibles que alteran nuestras hormonas
  6. Salvador Illa estará ingresado dos semanas por una pérdida de fuerza en las piernas pendiente de diagnóstico
  7. El veto al dinero en efectivo en el bus de Barcelona que deja sin seguro a pasajeros: “No es lo mismo no pagar que no poder pagar
  8. Cambio importante en el caso de Julio Iglesias: la policía dominicana ya investiga al cantante

Audiencias TV ayer: 'Casados a primera vista' se impone a los especiales de Adamuz y 'Mañaneros' alcanza su máximo histórico

Audiencias TV ayer: 'Casados a primera vista' se impone a los especiales de Adamuz y 'Mañaneros' alcanza su máximo histórico

DIRECTO GAZA | El rey de Marruecos acepta la invitación de Trump para unirse a la Junta de Paz para Gaza

DIRECTO GAZA | El rey de Marruecos acepta la invitación de Trump para unirse a la Junta de Paz para Gaza

Así trabajan los psicólogos tras un accidente como el de Adamuz: "No solo hay heridas físicas"

Así trabajan los psicólogos tras un accidente como el de Adamuz: "No solo hay heridas físicas"

El río Onyar, muy cargado de agua a su paso por Girona

El río Onyar, muy cargado de agua a su paso por Girona

Puente evita hablar de responsabilidades de la Administración por el accidente de Adamuz y pide esperar a la investigación

Puente evita hablar de responsabilidades de la Administración por el accidente de Adamuz y pide esperar a la investigación

DIRECTO | Zelenski advierte de que Rusia prepara nuevo ataque a gran escala y pide estar alerta

DIRECTO | Zelenski advierte de que Rusia prepara nuevo ataque a gran escala y pide estar alerta

Barcelona refuerza la convivencia con una nueva ordenanza

Barcelona refuerza la convivencia con una nueva ordenanza

Veronika, la vaca austriaca que usa herramientas: primer caso documentado de inteligencia en ganado

Veronika, la vaca austriaca que usa herramientas: primer caso documentado de inteligencia en ganado