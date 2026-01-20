Audiencias TV ayer: 'Casados a primera vista' se impone a los especiales de Adamuz y 'Mañaneros' alcanza su máximo histórico

El accidente de Adamuz alteró ayer toda la programación y se puede decir que las cadenas acabaron perdiendo, al menos por la noche. La 1, Antena 3, laSexta y Cuatro levantaron sus ofertas para ofrecer la última hora del accidente ferroviario que ya de ha cobrado 40 vidas.

No así Telecinco, que mantuvo el estreno de 'Casados a primera vista' y se llevó el gato al agua. El reality logró en la cadena de Mediaset el segundo mejor estreno de su historia en share al convencer a un 13,9% y 947.000 espectadores, siendo líder de la noche.

Histórico estrenos 'Casados a primera vista'

'Casados a primera vista 2015' (Antena 3): 15,5% y 2.998.000

'Casados a primera vista 2016' (Antena 3): 13,7% y 2.395.000

'Casados a primera vista 2017' (Antena 3): 10,9% y 1.703.000

'Casados a primera vista 2018' (Antena 3): 11,4% y 1.619.000

'Casados a primera vista 2026' (Telecinco): 13,9% y 947.000

En cuanto a los matinales, 'Mañaneros 360' aprovechó el accidente en Adamuz. El programa de Javier Ruiz y Adela González registró máximo histórico con un espectacular 21% y 826.000 seguidores.

PRIME TIME

Telecinco

La isla de las Tentaciones: 10,1% y 1268.000

Casados a primera vista: 13,9% y 947.000

Antena 3

Especial Informativo: 11,5% y 1.257.000

La 1

Especial informativo: 8,7% y 833.000

Cuatro

First Dates: 6% y 812.000 / 8% y 1.020.000

Código 10: Especial Adamuz : 7,4% y 457.000

laSexta

laSexta Clave: 4,9% y 627.000

laSexta Noticias: Especial: 4,6% y 571.000

El Taquillazo: Bus 657: El golpe del siglo: 3,3% y 207.000

La 2

Cifras y letras: 3,9% y 520.000 / 5,7% y 784.000

Cine Clásico: 3,8% y 408.000

LATE NIGHT

Telecinco

GH DÚO: 12,1% y 340.000

La 1

Informativo 24h: 6,8% y 166.000

Diario América: 7,8% y 133.000

Cuatro

El Desmarque: 7% y 121.p00

Antena 3

Renacer: 5,4% y 195.000

laSexta

Cine: : El ultimo boy scout: 4,2% y 96.000

TARDE

Antena 3

Sueños de Libertad: 13,9% y 1.349.000

Y Ahora Sonsoles: 11% y 961.000

Pasapalabra: 20,5% y 2.292.000

La 1

Directo al grano: 12,4% y 1.146.000

Valle Salvaje: 11,9% y 990.000

La promesa: 12,5% y 1.082.000

Malas lenguas: 11,1% y 1.090.000

Telecinco

El tiempo justo: 8% y 720.000

El diario de Jorge: 8,5% y 767.000

Allá Tú: 7,3% y 803.000

laSexta

Más Vale Tarde: 5,1% y 482.000 / 7,6% y 657.000

Cuatro

Todo es mentira: 7,5% y 692.000

Lo sabe, no lo sabe: 5,1% y 453.000

La 2

El Cazador: 1,7% y 180.000

Saber y ganar: 5,7% y 580.000

Grandes Documentales: 4,5% y 399.000

Malas lenguas: 7,5% y 640.000

Tesoros ocultos con bettany hughes: 2,7% y 268.0000

Grandes diseños: 2,4% y 281.000

MAÑANA

La 1

La Hora de La 1: 24,6% y 574000

Mañaneros 360: 21% y 826.000

Antena 3

Espejo Público: 13,3% y 451.000

La ruleta de la suerte: 19,2% y 1.602.000

laSexta

Aruser@s: 11,9% y 187.000 / 12,8% y 295.000

Al Rojo Vivo: 7,8 y 234.00 / 8,3% y 454.000

Telecinco

La mirada crítica: 10,3% y 203.000

El programa de AR: 12,3% y 414.000

El precio justo: 7,2% y 589.000

Cuatro

Alerta Cobra: 0,5% y 10.000 / 0,8% y 18.000 / 0,9% y 24.000

En boca de todos: 5,9% y 230.000

La 2

El cazador: 1,7% y 125.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 23,8% y 2.549.000

Telediario 1: 19,2% y 2.058.000

Informativos Telecinco 15H: 9,8% y 1.049.000

laSexta Noticias 14H: 9% y 829,.000

Noticias Cuatro 1: 8,6% y 719.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 21% y 2.752.000

Telediario 2: 14,1% y 1.872.000

laSexta Noticias 20H: 10% y 1.067.000

Informativos Telecinco 21H: 7,5% y 989.000

Noticias Cuatro 2: 5,5% y 591.000

RÁNKING

Diario: La 1 (13,8%), Antena 3 (13,7%), Telecinco (9,3%), Cuatro (6,2%), laSexta (6,1%), La 2 (3,8%).

Mes: Antena 3 (12,4%), La 1 (12,4%), Telecinco (8,4%), Cuatro (6%), laSexta (5,9%), La 2 (3,2%)