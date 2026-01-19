En 'El programa de Ana Rosa'
El testimonio más desgarrador tras el accidente de tren en Adamuz con una víctima al borde del llanto: "Me giré, miré a mi hermana y todo se apagó"
Entre los supervivientes de este trágico accidente se encuentra esta joven que viajaba junto a su hermana embarazada
El trágico accidente de tren que se produjo ayer en Adamuz ha dejado impactantes imágenes y también testimonios desgarradores. En 'El programa de Ana Rosa' una de las víctimas ha accedido a conceder una entrevista para explicar cómo vivo el momento del colapso.
"Yo pensé... hasta aquí. Me giré, miré a mi hermana como diciéndole adiós y se apagó todo. Solo se escuchaban chillidos... Intenté ir hacia mi hermana, pero me dijeron que estaba pisando a una niña y no pude acceder", ha contado conteniendo las lágrimas.
Su hermana, embarazada, se encuentra ahora en la UCI: "No sabemos qué va a pasar con ella porque aún no tenemos ningún pronóstico. Había mucha gente, muchos gritos... era como una película de perro", ha relatado ya sin poder evitar el llanto.
Por último, la joven recuerda cómo fue su rescate y el de su hermana: "Había muchos trozos de tren en el medio y me sacaron por una ventana mientras que yo veía a mi hermana al otro lado, inconsciente y embarazada. Yo empecé a gritarle a todo el mundo que estaba embarazada, fueron a por ella y la sacaron".
