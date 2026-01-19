Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Momento complejo

Sarah Santaolalla denuncia amenazas de muerte en el memorial de Las Trece Rosas

El nombre de la analista apareció pintado en el monumento antifascista y ha provocado una oleada de condenas políticas y mediáticas.

Sarah Santaolalla denuncia pintadas con amenazas de muerte

Sarah Santaolalla denuncia pintadas con amenazas de muerte / RTVE

Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
Por qué confiar en El Periódico

La escalada de acoso contra Sarah Santaolalla ha dado un salto cualitativo tras aparecer su nombre escrito en el memorial de Las Trece Rosas, uno de los símbolos más representativos de la represión franquista. La pintada, con el mensaje “Sarah Santaolalla RIP”, fue difundida por la propia analista y ha generado una ola de condenas institucionales.

Santaolalla, colaboradora habitual en tertulias televisivas, ha denunciado el hecho como una amenaza directa. “No es casualidad”, afirmó en redes sociales, al vincular la profanación del memorial con su discurso crítico contra la derecha y la extrema derecha. La analista reconoce sentir “auténtico terror” tras un episodio que considera un punto de no retorno en el hostigamiento que sufre.

El ataque se produce en una semana especialmente tensa para la tertuliana. Días antes fue objeto de comentarios machistas en un debate televisivo y posteriormente denunció intentos de intimidación en las inmediaciones de RTVE. Hasta ahora, explica, el acoso se había concentrado en redes sociales; la aparición de su nombre en un espacio de memoria histórica marca, a su juicio, un cambio de dimensión.

La reacción política no se hizo esperar. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificó el acto como “una línea intolerable” y defendió que “el odio y el miedo no pueden imponerse en democracia”. A su mensaje se sumaron dirigentes de distintas formaciones, entre ellos Gabriel RufiánÓscar PuenteIone Belarra o Irene Montero, que expresaron públicamente su apoyo.

Desde RTVE, el Consejo de Informativos condenó tanto la profanación del memorial como las amenazas dirigidas a una de sus colaboradoras. En la misma línea, el presidente de la corporación, José Pablo López, alertó de una estrategia de intimidación organizada y rechazó cualquier postura equidistante ante este tipo de hechos.

