Risto Mejide, demoledor con Vox por politizar el accidente ferroviario: "Hay gente que estaría mejor calladita"

El accidente ferroviario de Adamuz ha alterado la programación de las televisiones y las reacciones se suceden. La última ha sido la de Risto Mejide, que se ha mostrado demoledor con Vox por politizar el acontecimiento que se ha cobrado 39 vidas.

"Hay gente que no sabe estar a la altura de las circunstancias", reconoce el presentador, que no teme las reacciones de los ultraderechistas: "Que me digan lo que sea".

El presentador, que se había limitado a informar del terrible suceso ocurrido ayer y había obviado la parte política, ha cargado contra los de Abascal: "Hay gente que mejor estaría calladita en estos momentos" dice contundente.

"No es un tema de censura, es un tema de respeto a las víctimas", aclara. "No solo no ha suspendido su agenda, sino que además Santiago Abascal ha aprovechado el accidente para cargar contra el Gobierno una vez más en su cuenta de 'X', cosa que puede hacer cualquier otro día y seguramente lo hace".

Por último, el también juez de 'Got Talent' reprocha al político su actitud en un día como hoy: "Yo qué queréis que os diga, lo veo totalmente fuera de lugar, hoy".