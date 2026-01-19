Portazo en 'Espejo Público': una colaboradora se marcha denunciando falta de pluralidad y respeto

Una de las colaboradoras habituales de 'Espejo Público' ha anunciado públicamente su salida del programa presentado por Susanna Griso. Hablamos de Arantxa Tirado, que se ha despedido a través de un extenso y contundente mensaje en X, donde explica los motivos que la han llevado a tomar la decisión de abandonar el espacio. “He decidido poner punto final a mis colaboraciones con @EspejoPublico”, arranca el comunicado, en el que recuerda que aceptó participar “para aportar un análisis distinto en un programa de máxima audiencia que llega a muchas casas y bares de nuestros barrios”.

Según relata, la experiencia vivida el pasado viernes ha sido determinante para dar el paso. La colaboradora asegura que ha comprobado que “no hay ningún interés en que pueda desarrollar un punto de vista alternativo a la opinión mayoritaria en estas tertulias” y que su presencia “sólo sirve para legitimar una pluralidad que no es tal”. En ese sentido, denuncia que “no hay libertad de expresión ni pluralidad cuando determinadas ideas, y quienes las representan, no tienen el mismo trato ni el mismo respeto que merecen otros análisis”.

En su despedida, la politóloga insiste en que su marcha es una cuestión de coherencia personal y profesional. “Por respeto a mis ideas, que son las de muchas otras personas que no siempre tienen voces que las representen en los medios”, explica, afirma que prefiere alejarse de espacios “donde sólo se incorpora otra visión para caricaturizarla, ridiculizarla o manipularla”. Además, lamenta que en el programa haya tenido que dedicar “gran parte del tiempo a defenderme, profesional y políticamente”, algo que, según apunta, “no pasa cuando quienes opinan defienden el ‘statu quo’ capitalista”.

Finalmente, reconoce que mantener una postura crítica tiene consecuencias, pero deja claro que no piensa renunciar a sus convicciones. “Soy consciente de que tener una visión contracorriente o atreverse a denunciar este capitalismo que agoniza (…) tiene un precio”, escribe, antes de anunciar su retirada definitiva del formato: “Por eso, me retiro de esa trinchera mediática”. Eso sí, deja la puerta abierta a futuras colaboraciones en otros espacios y agradece “a la buena gente que trabaja en los medios, que también la hay, a pesar de las líneas editoriales de sus empresas”.