Lourdes Maldonado, víctima de una vergonzosa campaña de acoso y manipulación por parte de activistas de extrema derecha

La cobertura especial del trágico accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) —que ha dejado al menos 39 muertos y decenas de heridos— no solo ha generado conmoción nacional, sino también una intensa ola de desinformación en redes sociales. Uno de los principales focos de esos bulos ha sido la presentadora de RTVE Lourdes Maldonado, a quien se ha criticado por una imagen que circuló fuera de contexto durante el especial informativo.

El origen de la polémica fue un fotograma en el que Maldonado aparece sonriendo mientras informaba en directo sobre la tragedia. Medios próximos a la ultraderecha mediática difundieron capturas y mensajes acusándola de “reírse de las víctimas”, utilizando ese instante para atacar no solo a la periodista, sino también a RTVE.

Sin embargo, la realidad es otra: la sonrisa se produjo durante una conversación con un vecino de la zona, en la que se hablaba de la solidaridad y movilización de los vecinos para ayudar a los afectados, y no al dar la cifra de fallecidos, como sugirieron los bulos. Organismos de verificación han aclarado que la imagen fue sacada de contexto y no representa falta de respeto hacia las víctimas.

La crítica a Maldonado ha desatado también una defensa pública de la presentadora y profesionales de los medios, que han destacado su labor informativa rigurosa durante la cobertura del accidente. El caso se ha convertido en un ejemplo más de cómo, en momentos de tragedia, la desinformación puede desviar la atención del dolor real y aprovecharse de imágenes aisladas para generar polémica artificial.