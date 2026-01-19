Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente tren CórdobaSalvador IllaValentinoElecciones Aragon 2026Lluvia CatalunyaGroenlandiaJulio IglesiasBarcelonaEfecto TrumpBuses interurbanos
instagramlinkedin

Fake news

Lourdes Maldonado, víctima de una vergonzosa campaña de acoso y manipulación por parte de activistas de extrema derecha

La presentadora de RTVE, protagonista involuntaria de una oleada de bulos tras el choque de dos trenes en Adamuz (Córdoba).

Lourdes Maldonado en el especial informativo sobre Adamuz

Lourdes Maldonado en el especial informativo sobre Adamuz / LA 1

Kevin Rodríguez

Kevin Rodríguez

Tenerife
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La cobertura especial del trágico accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) —que ha dejado al menos 39 muertos y decenas de heridos— no solo ha generado conmoción nacional, sino también una intensa ola de desinformación en redes sociales. Uno de los principales focos de esos bulos ha sido la presentadora de RTVE Lourdes Maldonado, a quien se ha criticado por una imagen que circuló fuera de contexto durante el especial informativo.

El origen de la polémica fue un fotograma en el que Maldonado aparece sonriendo mientras informaba en directo sobre la tragedia. Medios próximos a la ultraderecha mediática difundieron capturas y mensajes acusándola de “reírse de las víctimas”, utilizando ese instante para atacar no solo a la periodista, sino también a RTVE.

Sin embargo, la realidad es otra: la sonrisa se produjo durante una conversación con un vecino de la zona, en la que se hablaba de la solidaridad y movilización de los vecinos para ayudar a los afectados, y no al dar la cifra de fallecidos, como sugirieron los bulos. Organismos de verificación han aclarado que la imagen fue sacada de contexto y no representa falta de respeto hacia las víctimas.

La crítica a Maldonado ha desatado también una defensa pública de la presentadora y profesionales de los medios, que han destacado su labor informativa rigurosa durante la cobertura del accidente. El caso se ha convertido en un ejemplo más de cómo, en momentos de tragedia, la desinformación puede desviar la atención del dolor real y aprovecharse de imágenes aisladas para generar polémica artificial.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Miguel Ángel, financiero, va de Valladolid a Madrid a trabajar: 'Tardo una hora; es como si viviera en Leganés
  2. Antena 3 pone punto y final a su serie más longeva en 10 años y avanza fecha, horario y cómo se resolverán sus últimos capítulos
  3. Catalunya plantea bajarle el salario a un funcionario si le falta al respeto a un ciudadano
  4. Juan José Hidalgo (Air Europa): 'Mientras yo viva no dejo que nadie gobierne Air Europa
  5. La justicia avala la multa de 20.000 euros de la Generalitat al bus tránsfobo de Hazte Oír
  6. Una juez de Barcelona condena a Salut a atender a un enfermo de ELA en su domicilio
  7. La zona de Catalunya donde Jorge Fernández, presentador de 'La ruleta de la suerte', pasa el invierno
  8. El veto al dinero en efectivo en el bus de Barcelona que deja sin seguro a pasajeros: “No es lo mismo no pagar que no poder pagar

Portazo en 'Espejo Público': una colaboradora se marcha denunciando falta de pluralidad y respeto

Portazo en 'Espejo Público': una colaboradora se marcha denunciando falta de pluralidad y respeto

Cerca de 500 docentes denuncian a la Generalitat por la deuda de los sexenios

Cerca de 500 docentes denuncian a la Generalitat por la deuda de los sexenios

Galdric Santana: “Seguro que Gaudí cambiaría algo de la Sagrada Família, pero es su proyecto, dejó señalado como acabarlo”

Galdric Santana: “Seguro que Gaudí cambiaría algo de la Sagrada Família, pero es su proyecto, dejó señalado como acabarlo”

Agricultores del campo de Tarragona protestan, quemando avellanos frente Aigües de Reus, contra la falta de agua

El presidente de Iryo, Carlos Bertomeu, considera "raro" y "extraño" el accidente ferroviario de Adamuz

Lourdes Maldonado, víctima de una vergonzosa campaña de acoso y manipulación por parte de activistas de extrema derecha

Lourdes Maldonado, víctima de una vergonzosa campaña de acoso y manipulación por parte de activistas de extrema derecha

Muere Valentino, el icónico diseñador italiano, a los 93 años

Muere Valentino, el icónico diseñador italiano, a los 93 años

Trump busca avanzar a marchas forzadas en Gaza, pese al inmovilismo de Israel y Hamás

Trump busca avanzar a marchas forzadas en Gaza, pese al inmovilismo de Israel y Hamás