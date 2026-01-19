laSexta rompe su parrilla y convierte el día en un gran especial informativo por el accidente de tren de Córdoba

Ante la magnitud del accidente ferroviario ocurrido en Córdoba, laSexta ha optado por convertir este lunes su parrilla en un gran contenedor informativo. La cadena de Atresmedia ha decidido dejar en segundo plano gran parte de su programación habitual para ofrecer un seguimiento continuado del suceso a lo largo de toda la jornada.

El ajuste comenzó desde primera hora de la mañana. El espacio ‘Aruser@s’ acortó de forma excepcional su emisión y finalizó a las 09:30 horas. Desde ese momento, ‘Al rojo vivo’ tomó el relevo antes de lo previsto, con Antonio García Ferreras al frente, asumiendo la cobertura informativa desde la franja matinal, una hora y media antes de lo habitual.

La reorganización se intensifica a partir de la sobremesa. laSexta ha retirado de su parrilla ‘Zapeando’ y ha adelantado el inicio de ‘Más vale tarde’, que comenzará a las 15:45 horas y se prolongará durante toda la tarde hasta las 20:00, con Iñaki López y Cristina Pardo conduciendo el especial.

Los cambios se mantendrán también en prime time. A las 21:30 horas, el canal ofrecerá un especial de ‘laSexta noticias’ con la última hora del accidente, lo que implica la cancelación de ‘El intermedio’. El siniestro, provocado por la salida de vía de un tren de Iryo que viajaba de Málaga a Madrid y su posterior colisión con un Alvia de Renfe con destino Huelva, ha dejado hasta el momento 39 fallecidos y 48 personas hospitalizadas, doce de ellas en la UCI.