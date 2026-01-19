'El Hormiguero', 'La revuelta' y el estreno de 'DecoMasters' suspendidos: así queda la programación de todas las cadenas tras el accidente de tren en Adamuz

Cobertura informativa
El accidente de tren que ayer se produjo en Adamuz ha alterado por completo los planes de las cadenas de televisión. Si anoche, TVE y laSexta interrumpieron inmediatamente su programación y Telecinco recortó 'GH DÚO' para cubrir la última hora del accidente, hoy las cadenas vuelven a hacer movimientos, así que a continuación explicamos cómo queda la programación de los principales canales.
La 1
Volcada con la información que se le exige a una cadena pública, La 1 ha anunciado ya que esta noche se suspende 'La revuelta' y el estreno de 'DecoMasters' para emitir en su lugar un especial informativo.
Antena 3
Aunque en principio la cadena se iba a limitar a alargar 'Espejo Público' esta mañana, finalmente ha decidido prescindir también de su buque insignia y dará descanso a 'El Hormiguero' y 'Rencer' para cubrir el trágico suceso con un especial informativo.
Cuatro
El segundo canal de Mediaset también ha querido analizar todo lo que está dando de sí el accidente de tren y esta noche a las 23:00 horas habrá un especial de 'Código 10' con Nacho Abad y David Alemán, en lugar de 'Proyecto Sistiaga'.
Telecinco
De momento, y a diferencia de TVE, Telecinco no ha suspendido su estreno programado para esta noche y mantiene la previsión de ofrecer la primera entrega de la nueva temporada de 'Casados a primera vista'. Aún así, no se descarta que la cadena se acabe sumando a la cobertura informativa de sus competidores.
laSexta
Tal y como contamos esta mañana, debido a las consecuencias del accidente y al elevado número de fallecidos, laSexta ha optado por suspender su programación y cubrir el suceso desde las 9:30 horas hasta las 00:00 horas, por lo que no habrá nueva entrega de 'El Intermedio' ni el pase de 'El Taquillazo', sino que a las 21:30 horas se emitirá un especial informativo.
