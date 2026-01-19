‘El Hormiguero’ desvela una semana repleta de invitados estrella con el estreno del streamer más polémico de internet

‘El Hormiguero’ ya ha cerrado su lista de invitados para la semana del lunes 19 al jueves 22 de enero, con una combinación de cine, música y creadores digitales que volverá a situar al programa de Pablo Motos en el centro de la actualidad televisiva.

El lunes 19 de enero arrancará la semana con una visita doble. Óscar Casas y Ana Mena acudirán al plató para presentar ‘Ídolos’, la película que ambos protagonizan y que se estrena en cines el 23 de enero. El filme se adentra en el mundo del motociclismo de élite y narra la historia de un piloto agresivo y sin oportunidades que recibe una última oferta profesional con una condición clave: ser entrenado por su padre, con quien no mantiene relación desde hace años.

El martes 20 será el turno de Antonio Orozco, que regresará al programa para hablar de su próxima gira de conciertos por Europa y del tour que recorrerá España en los próximos meses. Además, el artista presentará su libro ‘Inevitablemente yo’, un testimonio en primera persona sobre su trayectoria vital y creativa en el año en el que celebra 25 años de carrera musical.

El miércoles 21 de enero, el espacio recibirá a Carmen Machi y Paco León, que presentarán ‘Aída y Vuelta’, la esperada película que llegará a los cines el 30 de enero. Dirigida por León, la cinta recupera el universo de la mítica serie ‘Aída’ y se centra en el rodaje de un episodio ficticio durante cinco intensos días.

La semana se cerrará el jueves 22 con la visita de Joaquín Domínguez Portela, más conocido como Xokas. Uno de los creadores de contenido más populares y polémicos del panorama digital se sentará en el plató para hablar de su trayectoria en el mundo del streaming, donde acumula cerca de diez millones de seguidores gracias a contenidos que van desde los videojuegos hasta viajes y retos virales.