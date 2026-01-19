Conmoción por la muerte de Kianna Underwood, exestrella de Nickelodeon, tras ser atropellada en Nueva York

Kianna Underwood, reconocida estrella infantil de Nickelodeon, falleció el pasado viernes tras ser atropellada por varios vehículos en la ciudad de Nueva York a la edad de 33 años. El Departamento de Policía de la ciudad mantiene abierta la investigación tratando de esclarecer lo ocurrido.

Según cuenta el informe policial, la actriz estaba cruzando una intersección del barrio de Brownsville, en Brooklyn, cuando fue embestida por una camioneta negra. Mientras se encontraba tendida en la calzada, fue "golpeada posteriormente por un sedán negro y gris", tal y como recoge el comunicado policial. La actriz fue declarada muerta en el lugar del suceso. La policía ha señalado que ambos conductores abandonaron la escena tras el atropello y, por el momento, no han sido identificados. El caso continúa bajo investigación y las autoridades trabajan para localizar a los responsables del siniestro.

Kianna Underwood alcanzó popularidad a comienzos de los años 2000 gracias a su participación en ‘All That’, donde apareció en siete episodios emitidos en el año 2005.

Además, entre 1999 y 2004 prestó su voz al personaje de Fuschia Glover en ‘Little Bill’, el recordado espacio infantil de Nick Jr. ‘All That’ fue su último trabajo en televisión. El programa se convirtió en una auténtica cantera de talentos y sirvió de trampolín para intérpretes como Nick Cannon, Kenan Thompson o Amanda Bynes.