'Casados a primera vista': hora de estreno y solteros confirmados del primer programa

'Casados a primera vista' aterriza esta noche en Telecinco. El reality, que ya emitió varias temporadas en Antena 3, salta ahora a la cadena de Mediaset y desvela hora de su estreno, así como a los doce solteros que emprenden la aventura.

El primer programa estará disponible justo después del primer debate de 'La isla de las tentaciones', en torno a las 23:00 horas. A continuación, te contamos cómo son todos sus protagonistas.

ESTEFANÍA: 31 años

Modelo y tiktoker, para ella su entorno es muy importante, aunque por encima de todo está Dios. Es una mujer muy espiritual, que cree en las señales y en el destino. En cuanto al amor, no cree es en las relaciones 50/50. Cuando algo no le encaja, no es capaz de disimularlo y exhibe su lado más frío y exigente. Le encantan los hombres altos, rubios y sin malos hábitos. Siente una gran debilidad por los tatuados.

BORJA: 26 años

El más joven del grupo procede de Dos Hermanas, en Sevilla, y puso en marcha su propio negocio dedicado a los repuestos de césped artificial. Se define como una persona con grandes aspiraciones y, tras haber alcanzado el éxito profesional, ahora centra sus metas en crear una familia. Su niñez estuvo condicionada por la ruptura de sus padres, y su referente familiar es el modelo sólido y unido que representaron sus abuelos.

LUIJA: 41 años

Fue futbolista profesional y ahora trabaja como entrenador personal. El trabajo es uno de los pilares de su vida, junto a su perrita Bella. Se considera un hombre sensible, romántico y detallista, aunque confiesa que en alguna ocasión ha sido infiel. Tiene claro que no quiere ser padre.

Su relación más reciente terminó hace un año, después de una década juntos, cuando ella decidió poner fin a la historia al admitir que sus sentimientos habían cambiado. No es una situación nueva para él, ya que todas sus rupturas han seguido un patrón similar. Desde entonces no ha vuelto a involucrarse sentimentalmente, aunque poco a poco ha recuperado la ilusión por volver a enamorarse. Busca una mujer espontánea, cercana y con buen humor, con quien compartir la rutina diaria. Le resultan especialmente atractivas las mujeres deportistas y de cabello largo.

STEFAN: 38 años

Es un hombre seguro de sí mismo y está acostumbrado a destacar, pero huye de la superficialidad. Es una persona metódica, organizada y muy consciente de la importancia de mantener el equilibrio entre cuerpo y mente y en todos los ámbitos de su vida.

En el terreno sentimental aspira a una relación equilibrada, sustentada en la implicación mutua y el compromiso sincero. Defiende una pareja en la que ambos aporten por igual y funcionen como un verdadero equipo. Después de mucho tiempo centrado en sí mismo y en su desarrollo personal, considera que ha llegado la etapa de abrir espacio a alguien importante y volver a sentir ilusión compartida.

AINHOA: 41 años

Se ha criado en la barra del bar que regentaban sus padres, se considera una 'pija de barrio' y desde pequeña sueña con vivir un amor de película. Busca un príncipe azul con el que formar una familia numerosa, que tenga las cosas muy claras y que, especialmente, comparta su ideal de amor clásico y romántico. No le da gran importancia al físico, pero hay dos cosas que no soporta en un hombre: la infidelidad y la mentira.

LAURA: 28 años

Es una persona apasionada, curiosa y valiente, con una personalidad arrolladora y una energía inagotable: siempre se apunta a cualquier plan. En sus relaciones pasadas ha sufrido dinámicas dañinas y episodios de infidelidad, experiencias que no está dispuesta a repetir. Para su próxima historia sentimental busca a un hombre que la valore tal y como es, sin intentar moldearla, que tenga atractivo y carisma, que sepa hacerla reír y que esté preparado para dar el paso de convertirse en padre en este momento de su vida.

ANA: 36 años

En 2019 perdió a su pareja, al que considera el gran amor de su vida, en un accidente de tráfico, quedándose al cuidado de los dos hijos que compartían, que ahora tienen 11 y 9 años. Sus dos pasiones son la familia y el mar, que tiene muy cerca de casa porque es de Torremolinos, en Málaga.

Es una mujer sincera, sensible y con una fuerte personalidad. Tras varias experiencias que no llegaron a buen puerto, se ve con la madurez necesaria para abrirse de nuevo al amor junto a un hombre respetuoso, cercano a su familia y con principios sólidos. Prefiere tomarse su tiempo cuando conoce a alguien y necesita que esa manera de avanzar sea comprendida. No soporta la falta de consideración ni a quienes evitan la comunicación; valora los gestos simples, el equilibrio emocional y a una pareja que camine a su lado como compañero de vida.

LORENZO: 31 años

Aunque siguió los pasos de su madre y se graduó en Derecho, trabaja como comercial para una conocida cadena de ropa porque prioriza su libertad. Para él son muy importante sus rutinas, cuidarse e ir al gimnasio. Le atraen las mujeres con ojos claros y que se tomen la vida con sentido del humor. Quiere encontrar a una mujer que le acompañe en sus viajes improvisados y que sea activa, curiosa, culta y con inquietudes. Quiere formar una familia, pero no ahora.

LUCIANA: 29 años

Trabaja como enfermera pediátrica en la UCI neonatal. Se define como una persona dedicada, protectora, cariñosa y muy empática, que suele anteponer las necesidades de los demás a las suyas propias. Precisamente esa forma de ser le ha causado decepciones en el terreno sentimental, hasta el punto de reconocer que en una relación pasada llegó a olvidarse de sí misma. Sin embargo, asegura haber aprendido la lección y ahora tiene claro que quiere sentirse valorada y respetada día a día. Busca a un hombre con madurez, confianza en sí mismo y objetivos claros. Le resultan especialmente atractivos los hombres morenos, altos y tatuados.

NATALIA: 32 años

Es creadora de contenido y tiene un hijo de dos años. Con el padre de su hijo tiene una relación muy cercana, condición que su futuro marido tendrá que aceptar. Es una persona apasionada, con mucho carácter, muy expresiva, con las cosas muy claras, de lágrima fácil y con una especial obsesión por el orden y la limpieza.

Siente que hasta ahora el amor no le ha sido favorable y sueña con conocer a un hombre confiado en sí mismo, atento y capaz de hacerla sentir apreciada, que le devuelva las ganas de ilusionarse y con quien pueda volver a formar una familia. Se fija especialmente en hombres altos, de complexión deportiva y con una sonrisa irresistible.

MILTON: 39 años

Argentino de nacimiento, actualmente vive en Vilanova i la Geltrú, Barcelona. Es poeta, escritor y padre de un adolescente, por lo que para él es fundamental que su futura mujer acepte que su vida está ligada a la de su hijo.

MARC: 33 años

Nació en Andorra aunque actualmente vive en Barcelona. Fue jugador de rugby profesional y adora navegar en barco. Es un romántico empedernido y su concepto del amor lo aprendió del cariño que se profesaban sus abuelos.

En una mujer busca madurez. Desea compartir su vida con alguien con quien poder ser padre. A pesar de que por su aspecto físico y su galantería pueda aparentar más edad, guarda en su interior un niño al que le gusta jugar. Le encantan las chicas que se cuidan y con los ojos grandes, pero lo más importante para él es que comparta su ideal de futuro.