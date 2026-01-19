Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente tren CórdobaEncuesta CISElecciones Aragon 2026Lluvia CatalunyaGroenlandiaJulio IglesiasBarcelonaT-SocialDimotransMikel SantiagoAntonio Banderas
instagramlinkedin

Domingo 18/01/2026

Audiencias TV ayer | ‘GH Dúo’ se despide del doble dígito en domingo mientras la actualidad informativa impulsa a La 1

El reality de Telecinco baja con ‘Cuentas pendientes’, ‘Una nueva vida’ cede en Antena 3 y el accidente ferroviario en Adamuz altera la noche televisiva.

Ion Aramendi y Lourdes Maldonado

Ion Aramendi y Lourdes Maldonado / Telecinco/RTVE

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La gala dominical de ‘GH Dúo: Cuentas pendientes’ ha mostrado un rendimiento más frágil que el visto en su estreno semanal. El reality de Telecinco pierde impulso respecto a la semana anterior y se queda en un 9,1% de cuota de pantalla. En paralelo, Antena 3 mantiene su apuesta por la ficción turca con ‘Una nueva vida’, aunque también sufre desgaste y baja hasta un 10,1%.

La 1 opta por alterar su programación habitual para priorizar la información. La cadena pública renuncia al cine de ‘La película de la semana’ y coloca un avance informativo centrado en el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, una decisión que se ve respaldada por la audiencia y le permite liderar la noche con un 11,9%.

La actualidad también condiciona la oferta de laSexta, que ajusta su parrilla informativa y registra un 5,3% con su seguimiento del suceso, mientras que el regreso de ‘Lo de Évole’ se salda con un 6,7%, el estreno más discreto del formato. Por su parte, ‘Cuarto milenio’ se mueve a la baja en Cuatro y firma un 6%.

PRIME TIME

La 1

Avance informativo: 974.000 (11,9%)

Antena 3

Una nueva vida: 940.000 (10,1%)

Telecinco

GH Dúo: Cuentas pendientes: 965.000 (9,1%)

laSexta

Lo de Évole: 904.000 (6,7%)

laSexta Noticias. Especial: 375.000 (5,3%)

Cuatro

Cuarto milenio. Arrancando la nave T21: 494.000 (3,6%)

Cuarto milenio: 673.000 (6%)

La 2

Imprescindibles: 208.000 (1,5%)

Al cielo con ella: 442.000 (3,4%)

Versión española “Mamacruz”: 246.000 (2,7%)

LATE NIGHT

Antena 3

Una nueva vida: 105.000 (4,1%)

Telecinco

Avance informativo: 580.000 (11,7%)

GH Dúo. La casa en directo: 321.000 (10,5%)

Cuatro

Cuarto milenio: 225.000 (5,9%)

La 2

Tsunami. La ola que conmocionó el mundo: 71.000 (2,3%)

TARDE

La 1

Sesión de tarde “Un lugar para soñar”: 1.206.000 (11,8%)

Sesión de tarde 2 “Esta casa es una ruina”: 981.000 (9,8%)

Sesión de tarde 3 “Un plan perfecto (Gambit)”: 1.019.000 (9,5%)

Aquí la Tierra: 1.554.000 (12,9%)

Antena 3

Multicine “Mi hermana desaparecida”: 1.034.000 (10,2%)

Multicine 2 “No hay que preocuparse”: 927.000 (9,2%)

Multicine 3 “Receta para un secuestro”: 858.000 (7,8%)

Telecinco

Fiesta: 859.000 (8,3%)

laSexta

La Roca: 535.000 (5,3%)

Cuatro

Home Cinema "John Q": 599.000 (5,9%)

Home Cinema 2 “Marea roja”: 528.000 (5,2%)

La 2

Saber y ganar: Fin de semana: 375.000 (3,7%)

Grandes documentales: 269.000 (2,7%)

Documentales de La 2: 230.000 (2,3%)

España sin asfalto: 285.000 (2,8%)

Viajar en tren: 322.000 (3%)

Ríos: 372.000 (3,2%)

MAÑANA

La 1

Agrosfera: 152.000 (23,5%)

Viaje al centro de la tele: 296.000 (9,4%)

Viaje al centro de la tele: 364.000 (9,7%)

Viaje al centro de la tele: 388.000 (8,8%)

D Corazón: 682.000 (9,9%)

Antena 3

Pelopicopata: 35.000 (5,4%)

Los más…: 93.000 (4,5%)

Encierros blancos San Sebastián de los Reyes: 185.000 (4,9%)

El 1%: 180.000 (4,5%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 367.000 (7,3%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 615.000 (10,7%)

La ruleta de la suerte: 1.353.000 (17%)

Telecinco

Got Talent España: Momentazos: 144.000 (7,3%)

Got Talent España: 359.000 (9%)

¡Vaya fama!: 566.000 (7,8%)

laSexta

Equipo de investigación: 22.000 (3%)

Aruser@s weekend: 158.000 (7,5%)

Equipo de investigación: 230.000 (6,2%)

Equipo de investigación: 272.000 (6,4%)

Equipo de investigación: 363.000 (6,7%)

Cuatro

¡Toma salami!: 4.000 (0,6%)

¡Toma salami!: 26.000 (3,5%)

¡Toma salami!: 53.000 (5,4%)

Volando voy: 147.000 (8,3%)

Volando voy: 381.000 (11,3%)

Viajeros Cuatro: 338.000 (8,6%)

Viajeros Cuatro: 434.000 (8,2%)

La 2

Universo UNED: 12.000 (2,1%)

La Tierra: 24.000 (3%)

Los conciertos de La 2: 29.000 (2,2%)

Medina: 31.000 (1,7%)

Buenas noticias TV: 23.000 (1,1%)

Shalom: 29.000 (1,2%)

Últimas preguntas: 77.000 (2,7%)

El día del señor: 221.000 (6%)

Pueblo de Dios: 126.000 (3,4%)

Saber vivir: 121.000 (2,9%)

Un país para leerlo: 87.000 (1,9%)

Flash moda: 69.000 (1,4%)

El escarabajo verde: 54.000 (0,9%)

¡Qué animal!: 96.000 (1,4%)

¡Qué animal!: 94.000 (1,2%)

Saber y ganar: Fin de semana: 135.000 (1,4%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.078.000 (20,9%)

Telediario 1: 1.356.000 (13,6%)

Informativos Telecinco 15h: 944.000 (9,5%)

Noticias Cuatro 1: 614.000 (8%)

laSexta Noticias 14h: 576.000 (7,5%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 1.833.000 (13,7%)

Telediario 2: 1.824.000 (13,6%)

Informativos Telecinco 21h: 1.104.000 (8,4%)

laSexta Noticias 20h: 830.000 (7,4%)

Noticias Cuatro 2: 685.000 (6,1%)

RANKING

Diario: La 1 (11,4%), Antena 3 (10,1%), Telecinco (8,2%), Cuatro (5,8%), laSexta (5,5%), La 2 (2,8%).

Mensual: La 1 (12,4%), Antena 3 (12,3%), Telecinco (8,3%), Cuatro (6%), laSexta (5,9%), La 2 (3,2%).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Miguel Ángel, financiero, va de Valladolid a Madrid a trabajar: 'Tardo una hora; es como si viviera en Leganés
  2. Antena 3 pone punto y final a su serie más longeva en 10 años y avanza fecha, horario y cómo se resolverán sus últimos capítulos
  3. Catalunya plantea bajarle el salario a un funcionario si le falta al respeto a un ciudadano
  4. Juan José Hidalgo (Air Europa): 'Mientras yo viva no dejo que nadie gobierne Air Europa
  5. Una juez de Barcelona condena a Salut a atender a un enfermo de ELA en su domicilio
  6. La zona de Catalunya donde Jorge Fernández, presentador de 'La ruleta de la suerte', pasa el invierno
  7. El veto al dinero en efectivo en el bus de Barcelona que deja sin seguro a pasajeros: “No es lo mismo no pagar que no poder pagar
  8. La UE defiende que España debería bajar los impuestos de la electricidad para apoyar a los hogares vulnerables

La Generalitat apuesta por Catalunya como sede de los organismos de ayuda humanitaria de la ONU atacados por Trump

La Generalitat apuesta por Catalunya como sede de los organismos de ayuda humanitaria de la ONU atacados por Trump

Cómo es la infraestructura ferroviaria donde se produjo el accidente de tren de Córdoba

Cómo es la infraestructura ferroviaria donde se produjo el accidente de tren de Córdoba

Iryo, la competencia italiana de Renfe para la alta velocidad española

Iryo, la competencia italiana de Renfe para la alta velocidad española

Así están las encuestas de las elecciones en Castilla y León 2026

Así están las encuestas de las elecciones en Castilla y León 2026

Goldman Sachs y otros gigantes de Wall Street ven señales de "fin de ciclo" en el bitcoin

Goldman Sachs y otros gigantes de Wall Street ven señales de "fin de ciclo" en el bitcoin

DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

DIRECTO |Trump impone aranceles adicionales del 10% los países europeos que envían tropas a Groenlandia

DIRECTO |Trump impone aranceles adicionales del 10% los países europeos que envían tropas a Groenlandia

Unos amigos van a pescar y sacan del río un árbol lleno de señuelos valorados en más de 700 euros: la historia que se ha vuelto viral en redes

Unos amigos van a pescar y sacan del río un árbol lleno de señuelos valorados en más de 700 euros: la historia que se ha vuelto viral en redes