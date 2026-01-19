Audiencias TV ayer | ‘GH Dúo’ se despide del doble dígito en domingo mientras la actualidad informativa impulsa a La 1

La gala dominical de ‘GH Dúo: Cuentas pendientes’ ha mostrado un rendimiento más frágil que el visto en su estreno semanal. El reality de Telecinco pierde impulso respecto a la semana anterior y se queda en un 9,1% de cuota de pantalla. En paralelo, Antena 3 mantiene su apuesta por la ficción turca con ‘Una nueva vida’, aunque también sufre desgaste y baja hasta un 10,1%.

La 1 opta por alterar su programación habitual para priorizar la información. La cadena pública renuncia al cine de ‘La película de la semana’ y coloca un avance informativo centrado en el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, una decisión que se ve respaldada por la audiencia y le permite liderar la noche con un 11,9%.

La actualidad también condiciona la oferta de laSexta, que ajusta su parrilla informativa y registra un 5,3% con su seguimiento del suceso, mientras que el regreso de ‘Lo de Évole’ se salda con un 6,7%, el estreno más discreto del formato. Por su parte, ‘Cuarto milenio’ se mueve a la baja en Cuatro y firma un 6%.

PRIME TIME

La 1

Avance informativo: 974.000 (11,9%)

Antena 3

Una nueva vida: 940.000 (10,1%)

Telecinco

GH Dúo: Cuentas pendientes: 965.000 (9,1%)

laSexta

Lo de Évole: 904.000 (6,7%)

laSexta Noticias. Especial: 375.000 (5,3%)

Cuatro

Cuarto milenio. Arrancando la nave T21: 494.000 (3,6%)

Cuarto milenio: 673.000 (6%)

La 2

Imprescindibles: 208.000 (1,5%)

Al cielo con ella: 442.000 (3,4%)

Versión española “Mamacruz”: 246.000 (2,7%)

LATE NIGHT

Antena 3

Una nueva vida: 105.000 (4,1%)

Telecinco

Avance informativo: 580.000 (11,7%)

GH Dúo. La casa en directo: 321.000 (10,5%)

Cuatro

Cuarto milenio: 225.000 (5,9%)

La 2

Tsunami. La ola que conmocionó el mundo: 71.000 (2,3%)

TARDE

La 1

Sesión de tarde “Un lugar para soñar”: 1.206.000 (11,8%)

Sesión de tarde 2 “Esta casa es una ruina”: 981.000 (9,8%)

Sesión de tarde 3 “Un plan perfecto (Gambit)”: 1.019.000 (9,5%)

Aquí la Tierra: 1.554.000 (12,9%)

Antena 3

Multicine “Mi hermana desaparecida”: 1.034.000 (10,2%)

Multicine 2 “No hay que preocuparse”: 927.000 (9,2%)

Multicine 3 “Receta para un secuestro”: 858.000 (7,8%)

Telecinco

Fiesta: 859.000 (8,3%)

laSexta

La Roca: 535.000 (5,3%)

Cuatro

Home Cinema "John Q": 599.000 (5,9%)

Home Cinema 2 “Marea roja”: 528.000 (5,2%)

La 2

Saber y ganar: Fin de semana: 375.000 (3,7%)

Grandes documentales: 269.000 (2,7%)

Documentales de La 2: 230.000 (2,3%)

España sin asfalto: 285.000 (2,8%)

Viajar en tren: 322.000 (3%)

Ríos: 372.000 (3,2%)

MAÑANA

La 1

Agrosfera: 152.000 (23,5%)

Viaje al centro de la tele: 296.000 (9,4%)

Viaje al centro de la tele: 364.000 (9,7%)

Viaje al centro de la tele: 388.000 (8,8%)

D Corazón: 682.000 (9,9%)

Antena 3

Pelopicopata: 35.000 (5,4%)

Los más…: 93.000 (4,5%)

Encierros blancos San Sebastián de los Reyes: 185.000 (4,9%)

El 1%: 180.000 (4,5%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 367.000 (7,3%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 615.000 (10,7%)

La ruleta de la suerte: 1.353.000 (17%)

Telecinco

Got Talent España: Momentazos: 144.000 (7,3%)

Got Talent España: 359.000 (9%)

¡Vaya fama!: 566.000 (7,8%)

laSexta

Equipo de investigación: 22.000 (3%)

Aruser@s weekend: 158.000 (7,5%)

Equipo de investigación: 230.000 (6,2%)

Equipo de investigación: 272.000 (6,4%)

Equipo de investigación: 363.000 (6,7%)

Cuatro

¡Toma salami!: 4.000 (0,6%)

¡Toma salami!: 26.000 (3,5%)

¡Toma salami!: 53.000 (5,4%)

Volando voy: 147.000 (8,3%)

Volando voy: 381.000 (11,3%)

Viajeros Cuatro: 338.000 (8,6%)

Viajeros Cuatro: 434.000 (8,2%)

La 2

Universo UNED: 12.000 (2,1%)

La Tierra: 24.000 (3%)

Los conciertos de La 2: 29.000 (2,2%)

Medina: 31.000 (1,7%)

Buenas noticias TV: 23.000 (1,1%)

Shalom: 29.000 (1,2%)

Últimas preguntas: 77.000 (2,7%)

El día del señor: 221.000 (6%)

Pueblo de Dios: 126.000 (3,4%)

Saber vivir: 121.000 (2,9%)

Un país para leerlo: 87.000 (1,9%)

Flash moda: 69.000 (1,4%)

El escarabajo verde: 54.000 (0,9%)

¡Qué animal!: 96.000 (1,4%)

¡Qué animal!: 94.000 (1,2%)

Saber y ganar: Fin de semana: 135.000 (1,4%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.078.000 (20,9%)

Telediario 1: 1.356.000 (13,6%)

Informativos Telecinco 15h: 944.000 (9,5%)

Noticias Cuatro 1: 614.000 (8%)

laSexta Noticias 14h: 576.000 (7,5%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 1.833.000 (13,7%)

Telediario 2: 1.824.000 (13,6%)

Informativos Telecinco 21h: 1.104.000 (8,4%)

laSexta Noticias 20h: 830.000 (7,4%)

Noticias Cuatro 2: 685.000 (6,1%)

RANKING

Diario: La 1 (11,4%), Antena 3 (10,1%), Telecinco (8,2%), Cuatro (5,8%), laSexta (5,5%), La 2 (2,8%).

Mensual: La 1 (12,4%), Antena 3 (12,3%), Telecinco (8,3%), Cuatro (6%), laSexta (5,9%), La 2 (3,2%).