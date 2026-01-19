Domingo 18/01/2026
Audiencias TV ayer | ‘GH Dúo’ se despide del doble dígito en domingo mientras la actualidad informativa impulsa a La 1
El reality de Telecinco baja con ‘Cuentas pendientes’, ‘Una nueva vida’ cede en Antena 3 y el accidente ferroviario en Adamuz altera la noche televisiva.
La gala dominical de ‘GH Dúo: Cuentas pendientes’ ha mostrado un rendimiento más frágil que el visto en su estreno semanal. El reality de Telecinco pierde impulso respecto a la semana anterior y se queda en un 9,1% de cuota de pantalla. En paralelo, Antena 3 mantiene su apuesta por la ficción turca con ‘Una nueva vida’, aunque también sufre desgaste y baja hasta un 10,1%.
La 1 opta por alterar su programación habitual para priorizar la información. La cadena pública renuncia al cine de ‘La película de la semana’ y coloca un avance informativo centrado en el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, una decisión que se ve respaldada por la audiencia y le permite liderar la noche con un 11,9%.
La actualidad también condiciona la oferta de laSexta, que ajusta su parrilla informativa y registra un 5,3% con su seguimiento del suceso, mientras que el regreso de ‘Lo de Évole’ se salda con un 6,7%, el estreno más discreto del formato. Por su parte, ‘Cuarto milenio’ se mueve a la baja en Cuatro y firma un 6%.
PRIME TIME
La 1
Avance informativo: 974.000 (11,9%)
Antena 3
Una nueva vida: 940.000 (10,1%)
Telecinco
GH Dúo: Cuentas pendientes: 965.000 (9,1%)
laSexta
Lo de Évole: 904.000 (6,7%)
laSexta Noticias. Especial: 375.000 (5,3%)
Cuatro
Cuarto milenio. Arrancando la nave T21: 494.000 (3,6%)
Cuarto milenio: 673.000 (6%)
La 2
Imprescindibles: 208.000 (1,5%)
Al cielo con ella: 442.000 (3,4%)
Versión española “Mamacruz”: 246.000 (2,7%)
LATE NIGHT
Antena 3
Una nueva vida: 105.000 (4,1%)
Telecinco
Avance informativo: 580.000 (11,7%)
GH Dúo. La casa en directo: 321.000 (10,5%)
Cuatro
Cuarto milenio: 225.000 (5,9%)
La 2
Tsunami. La ola que conmocionó el mundo: 71.000 (2,3%)
TARDE
La 1
Sesión de tarde “Un lugar para soñar”: 1.206.000 (11,8%)
Sesión de tarde 2 “Esta casa es una ruina”: 981.000 (9,8%)
Sesión de tarde 3 “Un plan perfecto (Gambit)”: 1.019.000 (9,5%)
Aquí la Tierra: 1.554.000 (12,9%)
Antena 3
Multicine “Mi hermana desaparecida”: 1.034.000 (10,2%)
Multicine 2 “No hay que preocuparse”: 927.000 (9,2%)
Multicine 3 “Receta para un secuestro”: 858.000 (7,8%)
Telecinco
Fiesta: 859.000 (8,3%)
laSexta
La Roca: 535.000 (5,3%)
Cuatro
Home Cinema "John Q": 599.000 (5,9%)
Home Cinema 2 “Marea roja”: 528.000 (5,2%)
La 2
Saber y ganar: Fin de semana: 375.000 (3,7%)
Grandes documentales: 269.000 (2,7%)
Documentales de La 2: 230.000 (2,3%)
España sin asfalto: 285.000 (2,8%)
Viajar en tren: 322.000 (3%)
Ríos: 372.000 (3,2%)
MAÑANA
La 1
Agrosfera: 152.000 (23,5%)
Viaje al centro de la tele: 296.000 (9,4%)
Viaje al centro de la tele: 364.000 (9,7%)
Viaje al centro de la tele: 388.000 (8,8%)
D Corazón: 682.000 (9,9%)
Antena 3
Pelopicopata: 35.000 (5,4%)
Los más…: 93.000 (4,5%)
Encierros blancos San Sebastián de los Reyes: 185.000 (4,9%)
El 1%: 180.000 (4,5%)
Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 367.000 (7,3%)
Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 615.000 (10,7%)
La ruleta de la suerte: 1.353.000 (17%)
Telecinco
Got Talent España: Momentazos: 144.000 (7,3%)
Got Talent España: 359.000 (9%)
¡Vaya fama!: 566.000 (7,8%)
laSexta
Equipo de investigación: 22.000 (3%)
Aruser@s weekend: 158.000 (7,5%)
Equipo de investigación: 230.000 (6,2%)
Equipo de investigación: 272.000 (6,4%)
Equipo de investigación: 363.000 (6,7%)
Cuatro
¡Toma salami!: 4.000 (0,6%)
¡Toma salami!: 26.000 (3,5%)
¡Toma salami!: 53.000 (5,4%)
Volando voy: 147.000 (8,3%)
Volando voy: 381.000 (11,3%)
Viajeros Cuatro: 338.000 (8,6%)
Viajeros Cuatro: 434.000 (8,2%)
La 2
Universo UNED: 12.000 (2,1%)
La Tierra: 24.000 (3%)
Los conciertos de La 2: 29.000 (2,2%)
Medina: 31.000 (1,7%)
Buenas noticias TV: 23.000 (1,1%)
Shalom: 29.000 (1,2%)
Últimas preguntas: 77.000 (2,7%)
El día del señor: 221.000 (6%)
Pueblo de Dios: 126.000 (3,4%)
Saber vivir: 121.000 (2,9%)
Un país para leerlo: 87.000 (1,9%)
Flash moda: 69.000 (1,4%)
El escarabajo verde: 54.000 (0,9%)
¡Qué animal!: 96.000 (1,4%)
¡Qué animal!: 94.000 (1,2%)
Saber y ganar: Fin de semana: 135.000 (1,4%)
INFORMATIVOS
Sobremesa
Antena 3 Noticias 1: 2.078.000 (20,9%)
Telediario 1: 1.356.000 (13,6%)
Informativos Telecinco 15h: 944.000 (9,5%)
Noticias Cuatro 1: 614.000 (8%)
laSexta Noticias 14h: 576.000 (7,5%)
Prime Time
Antena 3 Noticias 2: 1.833.000 (13,7%)
Telediario 2: 1.824.000 (13,6%)
Informativos Telecinco 21h: 1.104.000 (8,4%)
laSexta Noticias 20h: 830.000 (7,4%)
Noticias Cuatro 2: 685.000 (6,1%)
RANKING
Diario: La 1 (11,4%), Antena 3 (10,1%), Telecinco (8,2%), Cuatro (5,8%), laSexta (5,5%), La 2 (2,8%).
Mensual: La 1 (12,4%), Antena 3 (12,3%), Telecinco (8,3%), Cuatro (6%), laSexta (5,9%), La 2 (3,2%).
- Miguel Ángel, financiero, va de Valladolid a Madrid a trabajar: 'Tardo una hora; es como si viviera en Leganés
- Antena 3 pone punto y final a su serie más longeva en 10 años y avanza fecha, horario y cómo se resolverán sus últimos capítulos
- Catalunya plantea bajarle el salario a un funcionario si le falta al respeto a un ciudadano
- Juan José Hidalgo (Air Europa): 'Mientras yo viva no dejo que nadie gobierne Air Europa
- Una juez de Barcelona condena a Salut a atender a un enfermo de ELA en su domicilio
- La zona de Catalunya donde Jorge Fernández, presentador de 'La ruleta de la suerte', pasa el invierno
- El veto al dinero en efectivo en el bus de Barcelona que deja sin seguro a pasajeros: “No es lo mismo no pagar que no poder pagar
- La UE defiende que España debería bajar los impuestos de la electricidad para apoyar a los hogares vulnerables