El accidente mortal de Adamuz obliga a TVE y laSexta a interrumpir su programación y deja 'GH Dúo' a medias: "La actualidad manda"

Un accidente mortal ocurrido esta tarde en Adamuz ha obligado a TVE y laSexta a interrumpir su programación para informar sobre el suceso. El accidente se produjo alrededor de las 18:30 horas, y según fuentes oficiales, han fallecido 21 personas y varias más han resultado heridas tras descarrilar dos trenes de alta velocidad.

En laSexta, el especial informativo comenzó a las 22:40 horas, justo después del programa 'Lo de Évole', ofreciendo detalles sobre el accidente, las víctimas y la actuación de los servicios de emergencia. TVE, a la misma hora, también inició su propio especial centrado en el despliegue policial y sanitario en Adamuz.

Por su parte, Antena 3 ha limitado su cobertura a un avance tipo boletín, informando brevemente sobre el accidente. Esto contrasta con TVE y laSexta, que han dedicado un espacio más amplio para explicar el contexto y las consecuencias del suceso.

Algo más tarde, a eso de las 00:40 horas Telecinco también ha optado por informar sobre el suceso con Carlos Franganillo desde el plató de 'Informativos Telecinco'. Esta decisión obligaba a 'Gran Hermano Dúo' a acortar su gala, que suele terminar a las 2:00: "La actualidad manda", se despedía Ion Aramendi.

Las autoridades locales continúan investigando las causas del accidente, mientras que los servicios de emergencia mantienen el control de la situación en Adamuz. Los espectadores pueden esperar que ambos especiales informativos ofrezcan actualizaciones continuas durante la noche, mientras que Antena 3 seguirá con su programación habitual.