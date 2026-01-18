'La promesa', avance semanal: Curro deja de ser lacayo y recupera su estatus en el Palacio

La próxima semana llega cargada de cambios importantes en 'La Promesa'. Decisiones que alterarán el equilibrio del palacio, relaciones cada vez más tensas y nuevos retos que pondrán a prueba a varios de sus protagonistas marcarán los próximos episodios. A continuación, repasamos el avance semanal de la serie:

Capítulo 757 (lunes 19 de enero)

Curro recibe una noticia que cambia por completo su situación en palacio: Alonso decide darle un nuevo puesto, lo que supone un importante ascenso. Mientras tanto, Lorenzo sigue empeñado en que la boda con Ángela salga adelante, pese a las dudas médicas.

Capítulo 758 (martes 20 enero)

Las tensiones aumentan en el servicio, especialmente entre María y Carlo, cuya relación atraviesa uno de sus peores momentos. Martina y Adriano continúan atrapados en su complicado vínculo, incapaces de aclarar sus sentimientos.

Capítulo 759 (miércoles 21 enero)

Teresa y Cristóbal se acercan cada vez más, algo que no pasa desapercibido para Leocadia. En paralelo, Simona y Candela empiezan a ilusionarse con un nuevo proyecto en el refugio que podría traerles estabilidad.

Capítulo 760 (jueves 22 enero)

Curro comienza a asumir responsabilidades en su nuevo cargo, aunque no todos confían en él. La distancia emocional con Ángela sigue creciendo, mientras Lorenzo presiona para que todo siga según sus planes.

Capítulo 761 (viernes 23 enero)

Curro se enfrenta a su primer gran problema como secretario, relacionado con una delicada deuda familiar. La semana se cierra con varias tramas abiertas y relaciones al límite que prometen consecuencias importantes.